Bakım yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor

Klima hastalığı yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerin yanında ateş, üşüme, nefes darlığına sebep olabiliyor. Lejyoner yani klima hastalığının yaz mevsiminde daha sık görüldüğünü paylaşan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Teknik Hizmetler Koordinatörü Engin Kabakçı, “Hastalık büyük ölçüde binalardaki hava içerisindeki küçük su damlacıkları solunması aracılığıyla bulaşıyor.

Bu hastalığa karşı en etkili önlem, periyodik olarak belirlenen zamanlarda sistemi çok yüksek sıcaklıktaki su ile temizleme yani yıkamadır. Bunun yanı sıra klorlama, ozonlama ve yoğun ultraviyole ışığı kullanılmalı. İşletmelerde Lejyonella’dan arındırma programları uygulanmalı.

Özellikle iş yerleri, fabrikalar, okullar ve AVM’ler gibi kalabalık ortamlarda mutlaka düzenli olarak klima bakımının yapılması büyük önem taşıyor. Sodexo olarak hizmet verdiğimiz tüm iş ortaklarımıza düzenli olarak bu bakımları gerçekleştiriyor, gerekli önlemleri alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Klimalar nasıl temizlenmeli?

Minimum 6 ayda bir klima iç ve dış üniteleri, kir ve tozlardan arındırılması için malzemeye zarar vermeyen bir kimyasal ile temizlenmeli. Daha önceden uzun süreli durdurulmuş soğutma kulesi yeniden çalıştırılırken önce detaylı bir temizlik yapılmalı. Su doldurulan sistem bakteri öldürücü ile ön temizlikle arındırılmalı. Fanlar, bu adımların ardından çalıştırılmalı.

Kullanımda olan soğutma kuleleri, yılda en az iki kez kimyasal ve mekanik temizliğe tabi tutularak tortu ve sediment sistemden uzaklaştırılmalı. Soğutma kuleleri sistemi temiz tutulmalı ve iyi bakım yapılmalı. Gözle muayene ederek; kir, organik madde, birikinti veya çökelti olmamasına dikkat edilmeli. Damla tutucular belirli aralıklarda temizlenmeli ve eskiyenler değiştirilmeli.