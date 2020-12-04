Balkabağından projeye TÜBİTAK’tan ödül

Üsküdar SEV Ortaokulu’nun genç bilim insanları, TÜBİTAK Proje Yarışmalarında üç ana alanda bölge birinciliği kazanmalarının ardından Türkiye finallerinde de üç ödül almayı başardı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye finallerinde Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, Biyoloji, Fizik ve Kimya alanında yurdun dört bir yanından yarışan yüzlerce proje arasından ödüllere layık görüldü.

Üsküdar SEV Ortaokulu 8’inci sınıf mezunu Belfu Berkol Biyoloji alanında Türkiye 2’ncisi, 8’inci sınıftan Emir Esin ve Sedat Dursunoğlu Fizik alanında Türkiye 3’üncüsü olurken, 7’nci sınıftan Zeynep Naz Ertaş ve Mert Gözütok ise Kimya alanında teşvik ödülüne lâyık görüldüler.

Atık ve çöplerden bilimsel projeler

Yarışmaya Biyoloji alanında katılan Belfu Berkol, gıda atıkları arasında yer alan balkabağı kabuklarının yapısındaki ligninden insan vücuduna zarar veren ilaç filtrelerinin yerine de kullanılabilecek biyopolimer üretti. Zeynep Naz Ertaş ve Mert Gözütok, Kimya alanında yürüttükleri proje kapsamında; çeşitli meyve ve sebze atıklarının kuruyemiş kabuklarının, dolapta sararmış yeşilliklerin, kurumuş yaprakların ve atık çimenin özütünü kullanarak altın nanoparçacık yaptı. Emir Esin ve Sedat Dursunoğlu ise Fizik alanında, evsel atık olarak çeşitli meyvelerin kabukları, kuruyemiş kabukları, sebze atıkları ve atık yeşilliklerden biyohidrojen üretti.