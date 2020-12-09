Bankacılıkta ‘uzaktan müşteri’ dönemi başlayacak

Fintech girişim kurucusu olarak 2020 yılı Ağustos ayında faaliyetlerine başlayan ve Albaraka Türk tarafından kurulan Insha Ventures, son olarak KimlikBasit isimli teknolojisini tanıttı. Insha Ventures, KimlikBasit teknolojisi ile finansal hizmet veren kuruluşlar için gerekli “kimlik tespiti” ve “sözleşme” süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğunu ortadan kaldıracağını ifade etti.

1 Ocak 2021’de yasal düzenleme yürürlüğe giriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 1 Ocak 2021'de yürürlüğe sokacağını açıkladığı ve taslağını yayımladığı yeni tebliği gereği bankalar ve finansal kuruluşlar uzaktan müşteri edinebilecekler. Finansal hizmet veren kuruluşlar için müşteri edinim aşamalarındaki “Kimlik Tespiti” ve “Sözleşme” süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu da ortadan kalkıyor. İnsha Ventures’un sunduğu KimlikBasit sistemi, pandemi döneminde potansiyel müşteriler ile finansal hizmet veren kuruluşlar arasında teması sıfırlayarak müşteri olma sürecinin dijital ortamda tamamen uzaktan yürütülmesinin önünü açıyor. Böylece operasyon yükü ile kâğıt, posta ve kurye masrafı gibi maliyet unsurları da ortadan kalkıyor.

İmzalı işlemler için şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Insha Ventures tarafından geliştirilen ve Almanya’da insha adıyla kullanılan sistem Türkiye’de ise KimlikBasit markasıyla yola çıkacak. Sistemde müşteri olmak isteyenlerin dijital kanallar içinden bir çağrı merkezi temsilcisiyle görüntülü görüşme gerçekleştirmesini sağlayacak. Müşteriyle iletişim kuran doğrulama personeli, müşterinin kimliğini veya pasaportunu göstermesini ve kendisini doğrulmasını isteyecek. NFS, OCR gibi gelişmiş teknolojilerin de kullanılacağı süreçlerden sonra gerçekleşecek onay ile hesap açma ve imzalı finansal işlemler gibi durumlar için banka şubesine gitmeye gerek kalmayacak.

KimlikBasit’in büyük bir enerji ve ekip ruhuyla yola çıkacağını belirten Insha Ventures CEO’su Yakup Sezer;

“Uzaktan Müşteri Edinimi süreçlerinin yasal zemine ulaşması ile finans sektörü yeni yıl itibariyle bambaşka bir müşteri edinimi deneyimine kucak açıyor. 3 yıl önce Almanya’da başlayan insha yolculuğumuzda bugüne kadar 200.000’den fazla müşteri doğrulama süreci yaşadık. Şimdi bu eşsiz deneyimi ve teknolojik altyapımızı Türkiye’ye taşıma vakti. KimlikBasit, BDDK Uzaktan Müşteri Edinimi tebliğine tam uyumu ile iş ortaklarımızın tüm KYC yükünü sırtlamaya hazır.” dedi.