Barikat iki markasıyla Türkiye'nin 'İlk 500 Bilişim Şirketi’ arasında

31 Ağustos 2020

Türkiye’de bilişim sektörünün referans kaynağı olarak gösterilen ve bu yıl 21.’si düzenlenen Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2019 araştırmasının sonuçları online düzenlenen bir ödül töreni ile açıklandı.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2019 yıllı net satış gelirleri baz alınarak değerlendirilen ve özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün sahibini bulduğu gecede, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Barikat, “Veri Güvenliği Yazılımı” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Barikat, elde ettiği gelir açısından en yakın rakibinin 25 milyon TL önün-de yer alarak siber güvenlik alanında pazardaki yerini güçlendirdi. Ayrıca şirket satış gelirlerine göre ise “İlk Bilişim 500 Şirketi” arasında yirmi sıra atlayarak 79. sıraya yükseldi.

Şirketin 2017 yılında Marmara bölgesinde kurumsal ve özel sektöre verdiği hizmetlerinin yanında, yurt dışında da siber güvenlik çözümleri sunmak amacıyla kurduğu Barikat BT firması da 5 kategoride sıra-lamaya girdi. Barikat, Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra Amsterdam, Doha ve Bakü’deki ofislerinde faaliyetlerine devam ederken, 230 kişilik kadrosu ile Türkiye’nin küresel pazarda hizmet veren ilk “Servis ve Hizmet Sağlayıcısı” konumunda yer alıyor.

“Ticari başarımız, ekibimizin çabasının hak edilmiş bir sonucu”

Bugüne kadar benimsedikleri inovasyon ile yönetim prensipleri ışığında ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ve başarılarını bir kez daha ödüllerle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Barikat CEO'su Murat Hüseyin Candan, “Siber güvenliğin ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bu geleceğin parçası olmak ve şekillenmesine etki etmek bize gurur veriyor. Başta Bilişim 500 ödülleri olmak üzere aldığımız tüm ödüllerle de enerjimizi artırıyor, inancımızı tazeliyoruz. Ancak, bu ve bunun gibi kazandığımız her başarı çalışma arkadaşlarımızın gayretleriyle mümkün olabiliyor, bu sırada biz-ler de onlarla çalışabilmenin onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle de Barikat’ın tüm çalışanlarına ve bizlere güvenerek projelerinde yer alma şansı veren tüm müşterilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

B2PRESS'in katkılarıyla...