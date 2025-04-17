BAU’dan yapay zekânın gerçekleştirdiği ilk zirve!

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) ev sahipliğinde, tamamen yapay zekânın hazırladığı Future AI Summit 2025, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk defa yapay zekânın kendi hazırlayıp planladığı iki gün sürecek uluslararası zirvenin açılışının sunuculuğunu da konuşmasını kendi hazırlayan yapay zekâ destekli “Lucia” yaptı.

Zirve, tamamen yapay zekâ tarafından hazırlandı

Bu yıl ikincisi gerçekleşen zirvenin açılışında kendi hazırladığı konuşmasını seslendiren Lucia, “Bir tırtıldım, kelebeğe dönüştüm” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin düzenleyicilerinden BAU Global Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Şenel, zirvenin tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Future AI Summit 2024 çıktılarının yüklendiği yapay zekanın bu yılki temayı “Metamorph” olarak belirlediğini dile getiren Şenel, zirvenin Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişiminde olan İstanbul’da düzenlenmesinin önemine de dikkat çekti. Şenel, zirvenin temasından, konuşmacılara, tüm etkinliklerin planlamasından, konuşmaların farklı dillerde yazıya çevrilmesine kadar tamamen yapay zekâ tarafından hazırladığını dile getirdi.

"Yapay zekâ da dönüşüyor ve bizleri de dönüştürüyor"

Konuşmasında yapay zekânın yeni bir dönüşümü gerçekleştirdiğine vurgu yapan Şenel şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün burada yalnızca bir teknolojiyi konuşmak için değil, bir çağın bağlamını birlikte kavramak için toplandık. Ve bu çağın adı: Dönüşüm. Dönüşüm; değişimin ötesinde, yeni bir bilinç ve işleyişin ortaya çıkışıdır.

Bu yılki temamızı "Metamorph" yani dönüşüm olarak belirlememizin nedeni de tam olarak bu: Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi, yapay zekâ da dönüşüyor ve bizleri de dönüştürüyor.”

"İnsan faktörünü her zaman ön planda tutmalıyız"

Şenel’in konuşmasının ardından BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin sadece teknolojik dönüşümleri anlamayı kapsamadığını ifade eden Hatipoğlu, etkinliğin toplumsal ve etik dönüşümleri anlamaya ve bu dönüşümlerle etkileşim kurmaya yönelik arayışı da yansıttığını söyledi.

Yapay zekânın geliştiği süreçte insan faktörünün ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yapay sinir ağları, etik çerçeveler, makine öğrenmesi algoritmaları ve yapay zekânın toplumsal etkileri üzerine tartışırken, insan faktörünü her zaman ön planda tutmalıyız. Teknoloji insanlığa hizmet etmeli, insanlık teknolojiye değil. Biz eğitimciler, araştırmacılar ve yenilikçiler olarak, yarattığımız dönüşümlerin eşitlik, saygı ve etik sorumluluk ilkeleriyle yönlendirilmesini sağlamakla yükümlüyüz.”

'Tarihi misyonu üstlenmek için kolları sıvadık'

BAU Mütevelli Heyeti adına konuşan Saygın Şenel ise yaptığı konuşmasında çok yakında teknoloji devriminin baştan sona değişeceğini kaydetti:

“Büyük sorular bizleri bekliyor. Çok yakında teknoloji devrimin baştan sona değiştireceği iş akışlarının yanı sıra, yeni dönemin anlam arayışı sorgularının, varoluşsal sancılarını da hayatımızın tam ortasında hisseder hale geleceğiz.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilkini Future AI Summit’in sadece bir teknoloji zirvesi olmaktan öte, birçok soruya cevap aranan bir platforma dönüşmüş olması hepimiz adına gurur verici.

Sadece bir yıl içinde yaşanan gelişmelere baktığımızda bile, konuştuğumuz konuların bağlamının ne kadar hızlı evrildiğini açıkça görüyoruz. İşte tam da bu çağın eşiğinde Bahçeşehir Üniversitesi olarak ülkemizde tarihi bir misyonu üstlenmek üzere kolları sıvadığımızı da bilmenizi isterim.

Bu misyon, yapay zeka devrimi ile gerçekleşecek olan, ekonomik, sosyolojik ve kültürel dönüşüme öncülük etme ve değer katma misyonudur. İnsanlık adına, ülkemiz adına, iş dünyası adına, paydaşlarımız adına ve en önemlisi gençlerimiz adına, geleceğe ışık tutma görevidir.”

"Zirve, iş birliği ve dönüşüm ruhunu somutlaştırıyor"

Zirveye, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (BM UNITAR) İcra Kurulu Direktörü Michelle Gyles-McDonnough video mesaj gönderdi. Gyles mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu zirve, iş birliği ve dönüşüm ruhunu somutlaştırıyor; küresel kurumlar, yenilikçiler ve etik çerçeveler için bir katalizördür. Politikacılar, geliştiriciler, eğitimciler ve girişimciler olarak bu salonda bulunan sizler, bu materyalin yazarlarısınız.”

Küresel ekonomideki büyüklüğü 22 trilyon dolara ulaşabilir

Huawei Cloud Europe Başkan Yardımcısı Janice Peng zirvenin açılış konuşmasında yapay zekanın geleceğiyle ilgili yapılan bazı araştırmalardan bilgiler paylaştı.

Yapay zekanın küresel ekonomideki büyüklüğünün 22 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Yeng, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu süreç aynı zamanda 19 milyonun üzerinde yeni iş imkânı doğuracak. Bu dönüşüm hepimizi etkileyecek. Yapay zeka dönüşümü endüstriler arasında yayılıyor.

200 milyondan fazla araç sürücüsüz hale gelirken, iş gücünün de dönüşeceğini göreceğiz. Bağımsız sektörlerdeki ekonomik üretimin yüzde 17’sinden fazlası yapay zeka kaynaklı olacak. Eğitim alanında 15 milyondan fazla dijital içerik üretilecek, bu da insan ve makine arasında sürekli öğrenme sistemine geçileceği anlamına geliyor.”

İki gün boyunca 120 konuşmacıyı ağırlayacak zirveye 8 bin kişinin katılması bekleniyor.