Beklenen özellik WhatsApp'a geliyor: Tek telefonda iki hesap açılabilecek

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, iOS kullanıcıları için beta aşamasında önemli bir yeniliği kullanıma sundu. Bu yeni özellik çoklu hesap desteği sayesinde, kullanıcılar artık aynı uygulama içerisinde gizlilik veya sohbet geçmişini riske atmadan birden fazla hesabı aktif olarak yönetebilecek.

Ayarlara 'hesap listesi' bölümü geldi

Beta test kullanıcılarına sunulan bu özelliğe WhatsApp'ın Ayarlar bölümüne 'hesap listesi' başlıklı kısımdan ulaşılabiliyor. WaBetaInfo'nun raporuna göre, sık sık hesap değiştirmesi gereken kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir düğme, artık QR kod simgesinin hemen yanında yer alıyor.

Cihaz başına iki hesap açılıyor

Mevcut beta sürümü, cihaz başına en fazla iki hesabı destekliyor. Bu hesaplar, tamamen yeni bir hesap oluşturularak veya aktif olan bir eşlik eden hesaptan QR taraması yapılarak sisteme eklenebiliyor.

En önemli detay ise, eklenen her hesabın birbirinden bağımsız çalışması. Her hesap kendi sohbet geçmişine, bildirim ayarlarına ve yedekleme programlarına sahip olacak. Bu bağımsız yapıyla birlikte, bir hesaptaki bildirimler veya konuşmalar diğerini engellemeyecek ve karışmayacak.

Gelişmiş güvenlik ve akıllı yedekleme

WhatsApp, çoklu hesap kurulumuna Uygulama Kilidi özelliğini de entegre etti. Uygulama Kilidi'nin aktif olduğu bir hesaba geçiş yapılırken, sistem kullanıcıdan Face ID, Touch ID veya cihaz şifresi gibi yöntemlerle kimlik doğrulaması yapmasını isteyecek.

TechNave tarafından belirtilen bir diğer fayda ise uygulamanın yedeklemeleri "akıllıca" yönetmesi. Uygulama, hesapların yedekleme zamanlamalarının çakışmamasını sağlayarak potansiyel veri kaybı çatışmalarını engelliyor. Bu sayede, kullanıcılar her iki hesabı için de eş zamanlı ve kesintisiz yedekleme yapmaya devam edebiliyor.

Şimdilik yalnızca IOS'ta

Şu an için, birden fazla hesapla oturum açma yeteneği yalnızca iOS'taki belirli bir beta test kullanıcısı grubunun erişimine açılmış durumda. Ancak WhatsApp'ın, bu çok beklenen işlevselliği ilerleyen güncellemelerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine yaymayı planladığı belirtiliyor.