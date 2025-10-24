Bellek krizi telefon fiyatlarını artırıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yükselen bellek çipi fiyatlarının yeni cihazların maliyetini artırdığını duyurdu.

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı açıklamada, özellikle DRAM ve NAND bellek fiyatlarındaki beklenmedik artışların ürün fiyatlarına yansıdığını belirtti.

İndirim yapma kararı aldı

Yeni Redmi K90 serisinin temel modeli, 2599 yuan (15 bin 350 TL) fiyatla tanıtıldı. Bu, Kasım 2024’te tanıtılan K80 serisinin giriş modeli olan 2499 yuanın (14 bin 759 TL) üzerinde bir fiyat oldu.

Lu, tüketicilerin fiyat konfigürasyonlarına yönelik hayal kırıklığını kabul etti ve en çok talep gören K90 modelinin (12 GB RAM, 512 GB depolama) fiyatının lansman ayı boyunca 300 yuan (1771 TL) indirileceğini duyurdu.

Küresel çip talebi baskı yaratıyor

Yapay zekâ uygulamaları için küresel ölçekte artan çip talebi, akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel bellek çiplerinin arzını kısıtladı. Bu da, Samsung ve SK Hynix gibi üreticilerin kârlarını artırırken, cihaz üreticilerinin maliyet baskısını artırıyor.