Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks'tan bomba DeepSeek iddiası

Çinli DeepSeek şirketinin geliştirdiği R1 yapay zekâ modeli gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump dün DeepSeek'e ilişkin ilk yorumunu yapmış ve atılımı ABD teknoloji endüstrisi için 'uyandırma çağrısı' olarak nitelendirmişti.

20 Ocak'ta ikinci Beyaz Saray macerasına başlayan Trump, DeepSeek'in ABD'li rakiplerinden çok daha az maliyetle geliştirilmesini de olumlu bir gelişme olarak görmüştü.

Teknoloji sektöründeki pek çok kişi şimdi DeepSeek'in teknolojisini nasıl geliştirdiği konusunda kafa yoruyor ve şirketin bazı iddialarını sorguluyor.

OpenAI'ı mı baz alıyor?

Bu bağlamda Beyaz Saray Yapay Zekâ Çarı David Sacks, Trump'la benzer noktada dursa da DeepSeek'le ilgili 'çalıntı' olduğuna yönelik bir iddia ortaya attı.

Fox News'e konuşan Sacks, damıtma adı verilen ve bir yapay zekâ modelinin diğerinin çıktılarını benzer yetenekler geliştirmek üzere eğitim amacıyla kullandığı bir tekniği tarif etti.

Sacks, kanıtları detaylandırmadan, "DeepSeek'in burada yaptığı şeyin OpenAI modellerinden bilgi damıtmak olduğuna dair önemli kanıtlar var ve OpenAI'nin bundan pek memnun olduğunu sanmıyorum" dedi.

Az GPU ile verimli model

Fox News'e verdiği röportajda Sacks, DeepSeek'in çok sayıda gelişmiş GPU'ya dayanmadan daha verimli bir model oluşturma becerisini takdirle karşıladı.

Ayrıca DeepSeek heyecanının Amerikan YZ şirketlerini "taklitçi" modeller olarak adlandırdığı modelleri yavaşlatmak için damıtmayı önlemeye yönelik adımlar atmaya teşvik edeceğini söyledi.