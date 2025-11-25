Bezos ve Musk rekabeti uzaya çıktı! 1 Gbps internet dönemini başlıyor

Amazon, yıllardır geliştirdiği uydu internet projesini hızlandırarak “Amazon Leo” adı altında yeniden markaladı. Şirket, 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızı sunan “Leo Ultra” terminallerini seçili kurumsal müşterilere test amacıyla göndermeye başladı. JetBlue, Verizon ve Vodafone gibi büyük şirketler, cihazları gerçek kullanım ortamlarında deneyecek.

Starlink’e karşı en güçlü hamle

Amazon’un henüz yalnızca 153 uydusu bulunmasına karşın, geniş iş ortaklığı ağı projeyi öne çıkarıyor. En büyük avantaj ise Amazon Web Services (AWS) entegrasyonu. Bu sayede enerji, madencilik veya denizcilik gibi uzak bölgelerde faaliyet gösteren şirketler dev veri transferlerini doğrudan buluta yollayabiliyor. Bu özellik, Amazon Leo’yu kurumsal müşteriler için son derece cazip hâle getiriyor.

Kullanıcılara ne sağlayacak?

JetBlue, uçak içi ücretsiz Wi-Fi hizmetini Leo Ultra ile güçlendirmeyi planlıyor. Uzun vadede daha küçük ve uygun fiyatlı Leo Nano ve Leo Pro terminallerinin devreye alınması hâlinde kırsal bölgelerde Starlink’e alternatif doğacak. Rekabetin artması, tüketiciler için daha iyi fiyat ve daha hızlı internet anlamına gelebilir.

Amazon’un Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen hedef doğrultusunda 2026 ortasına kadar 3 binden fazla uydunun yarısını fırlatması gerekiyor. Şirket kapsama genişledikçe test programını büyütecek. Fiyatlandırmanın açıklanmasıyla uydu internet yarışında yeni dönem resmen başlamış olacak.