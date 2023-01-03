BİGG Cube Incubation ile girişimcilere 450 bin lira hibe desteği

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, BİGG Cube Incubation projesiyle TÜBİTAK 1601 BİGG (Bireysel Genç Girişim) projesi kapsamında 37 uygulayıcı kuruluş arasından destek almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sakarya Teknokent, Sanofi ve Türk Telekomünikasyon iş birliğinde yürütülecek projeyle akıllı ulaşım, temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında iş fikri olan girişimcilere mentorluk desteği verilmesi hedefleniyor.

Programa ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlar başvurabiliyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine ön ödemeli 450 bin TL hibe desteği sağlayan TÜBİTAK BİGG programına, https://www.cubeincubation.com/basvur linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Cube Incubation; girişimcilik ve yeni fikirlere verdiği önemle girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme yolunda karşılaştıkları birçok zorluğu aşmaları için çözüm üretiyor. Cube Incubation, son olarak, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı yeni projesi kapsamında girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri, fikir ve ortaya çıkacak ürünün doğrulanması, proje yazımı, performans analizlerinin yapılması, iş planlarının değerlendirilmesi gibi ihtiyaç duyabilecekleri her alan ve konuda eğitim, mentorluk desteği sağlamayı amaçlıyor.

BİGG Cube Incubation projesiyle girişimciler; ofis, ıslak kuru laboratuvar ve temiz oda imkanlarından yararlanırken, Teknopark İstanbul'un sunacağı geniş network sayesinde de çeşitli şirketlerle görüşme imkanı bulacak ve derin teknoloji tabanlı geliştirmeler yapan girişimler ile aynı ekosistemde çalışmalarını hayata geçirebilecek.

Girişimciler ayrıca, Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla patent desteği alabilecekleri gibi dijital medya ve PR çalışmaları kapsamında sunulan desteklerden de rahatlıkla yaralanabilecek.

Geniş imkan ve destekler sunan BİGG Cube Incubation programından yararlanmak isteyen girişimcilerin sağlamaları gereken ön şartlar, daha önce Teknogirişim Sermayesi ya da TÜBİTAK 1512 desteği almamış olmaları ve herhangi bir şirkette ortaklıklarının bulunmaması olarak belirlendi.