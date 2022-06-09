Bilişim, 4 yılın ardından dolar bazında büyüdü

Selenay YAĞCI

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2021 Yılı Pazar Verileri” raporunu açıkladı. Rapora göre bilişim sektörü, son 4 yılın ardından geçen yıl dolar bazında büyüme elde etti. Büyümenin en büyük bileşenleri ise 19 milyar TL ile kur etkisi, 18,5 milyar TL ile yazılım ve 15,3 milyar TL ile elektronik haberleşme oldu. Türkiye’de sektör büyüklüğü TL bazında 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artışla 266 milyar TL’ye ulaştı. En büyük payı geçen yıl olduğu gibi BT yazılımı aldı, bu kategorideki ihracat yüzde 62 oranında büyüyerek yaklaşık 15 milyar TL’ye ulaştı. Sektör, geçen yıl son 4 yıldan farklı olarak dolar bazında da yüzde 7 büyüyerek, 2021 yılında 29,9 milyar dolara ulaştı. Sektörde 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 58’lik artışla 17,5 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirildi.

Raporun sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan TÜBİSAD Başkanı Levent Kızıltan, sektörün büyüklüğünün 266 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti. Kızıltan, yıllık büyüme oranının geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyede gerçekleşmesinin en büyük nedeninin, yıllık yüzde 149 büyüme oranı ile Teknokentlerin cirosundaki artış olduğunu söyledi.

Kızıltan, şunları söyledi: “Türkiye’de yaşanan finansal sorunlar ve enerji girdilerindeki artışların dünya genelinde emtia fiyatlarında gerçekleşen yükselişlerle bir araya geldiği bir dönemden geçiyoruz. Küresel tedarik zinciri sorunları dünya genelinde pek çok ürünün rafl arda yer alamamasına neden oluyor. Bunlara Ukrayna’da yaşanan savaşın getirdiği olumsuzluklar da eklendiğinde hammadde temin süreleri de artıyor. Aslında bu olumsuz faktörler teknolojinin ve dijital dönüşümün hayati önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İstenen düzeye ulaşamamakla birlikte, dijitalleşme etkisi ile iki yıldır sektörümüz, büyük kurum ve kuruluşların yatırımları ve bireysel tüketim artışı sayesinde büyümesini sürdürebildi.

"Yerlilikte ağırlığı yazılım oluşturuyor"

Raporunun sonuçlarını açıklayan Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl, sektörün alt kategorileri bazında incelendiğinde bilgi teknolojileri pazarının yüzde 59 büyüyerek 114,5 milyar TL’ye ulaştığını ve 2021 yılında pazarın %43’ünü oluşturduğunu belirtti. Göl şöyle devam etti: “İletişim teknolojileri ise yüzde 26 büyüme oranıyla 151,4 milyar TL’ye ulaşarak toplam pazarın yüzde 57’sini oluşturdu. Geçen senenin dağılımıyla kıyaslandığında, BT’nin sektördeki ağırlığı artarak toplam pazar içinde yüzde 7 oranında yeni pay kazandı. Alt kategorileri bazında BT donanım yüzde 41 büyüyerek 43,5 milyar TL seviyesine, BT yazılım yaklaşık iki kat büyüyerek 51 milyar TL’ye, BT hizmet ise yüzde 41 büyüyerek 20 milyar TL’ye ulaştı. Yerli ürünlerin ağırlığı bilgi teknolojileri içinde en yüksek yazılım kategorisinde oldu. Bilgi teknolojileri yazılım kategorisinde yerlilik oranı yüzde 82 iken bilgi teknolojileri hizmet kategorisinde ise yerlilik oranı %69 olarak gerçekleşti. 2021 yılında sektördeki toplam istihdam 185 bin kişiye ulaştı.”