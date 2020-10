Bilişim sektörü, 'IT Strateji Günü'nde ele alındı

08 Ekim 2020

Türkiye teknoloji sektörünün önde gelen kuruluşu Karel öncülüğünde gerçekleşen, sektörün ilk ortak etkinliği olan IT Strateji Günü’nün dördüncüsü önceki günü yapıldı. Sektörün en önemli etkinliklerinden olan IT Strateji Gününe 12 binin üzerinde dinleyici katıldı. Canlı yayın ve sonrasında yaklaşık 300 bin IT profesyonelinin takip edeceği beklenen etkinlikte IT dünyasına ilişkin son gelişme ve trendler, uygulanabilirliği olan gerçekçi yaklaşımlarla aktarıldı. En güçlü teknoloji firmalarının bir araya gelerek önümüzdeki bir yıllık vizyonlarını paylaştığı, strateji odaklı etkinliğe Karel ile birlikte Microsoft, Cisco, VMware, Kaspersky, Veritas, Juniper Networks, F5 Networks, Özgür Yazılım, Invictus, Solliance, Data Science Academy, Çözümpark, Acıbadem Üniversitesi, ULAK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, yetkili IT yöneticileri katılarak trendler ile gelecek vizyonlarını anlattı.

Karel Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım etkinlik hakkında şunları söyledi: “Pandemiyle birlikte dijitalleşmedeki süreçler hızlandı. 10 yılda gelinebilecek noktaya neredeyse 6 ayda gelindi. Bu yeni yatırım demek. Ancak kaynakları doğru ve verimli kullanmanın daha önemli olduğu bir dönemi de beraberinde getirdi. IT Strateji Günü'nde sektörün liderleri tarafından aktarılan trendler, yöntem ve uygulamalar bu yüzden büyük ilgi gördü. Karel bilişim dünyasının lider ve öncü yerli üreticisi. Bu etkinlik sayesinde bilişim sektörünün alacağı kararlara ışık tutabilmiş olma misyonunu da bu yüzden bir sorumluluk olarak görüp önemsiyoruz. Etkinliğe gösterilen büyük ilgi ve başarı da bizi mutlu kılıp sonrakiler için motive ediyor.”

Pandemi ve sektördeki gelişmeler!

IT Strateji Günü’nde sektör profesyonelleri pandemi döneminde bilişim sektörünü mercek altına aldı ve IT stratejilerinin evrimi, bulut mimarisi ve servisleri, siber güvenlik, wireless ve network, yapay zekânın IT sistemlerini etkileyen uygulamaları ile ilgili Türkiye IT sektörüne ilişkin öngörüler paylaşıldı.