Bill Gates Android işletim sistemi tercih ediyor

Microsoft'un kurucusu ünlü milyarder Bill Gates, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların genellikle Microsoft yazılımları yüklenmiş olarak piyasaya sürülmesi sebebiyle, Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonları iOS işletim sistemine tercih ettiğini söyledi.

Şu an için sadece iPhone kullanıcılarının erişebildiği sohbet uygulaması Clubhouse’da CNBC ve NY Times muhabiri Andrew Ross Sorkin’in sorularını yanıtlayan Gates, “Günlük hayatımda Android kullanıyorum, çünkü her şeyi takip etmek istiyorum. Genellikle iPhoneları da kurcalıyorum ama yanımda Android taşıyorum. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda yazılımlar işletim sistemi ile daha esnek bir uyum sağlıyor” dedi.