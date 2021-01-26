Bitcoin'deki artış trendi ekran kartı satışlarına yansıdı

İşlemleri güvence altına almak için şifreleme mantığıyla çalışan dijital bir varlık olan kripto paralar son dönemde daha da tercih edilmeye başlandı. Özellikle Bitcoin’de yaşanan artış eğilimi dijital para madenciliğine olan ilgiyi de artırdı.

Dijital dünya içinde belirli protokollere bağlı olarak hareket eden programları kullanıcıların bilgisayarlarında çalıştırmalarını ifade eden dijital para madenciliğinin olmazsa olmazlarının başında ise ekran kartları geliyor. Ekran kartı performansının büyük önem taşıdığı veri madenciliğinin öne çıktığı bu dönemde, yüksek performansa sahip olan kartlar hızla tükeniyor.

İncehesap.com'un verilerine göre, Eylül - Aralık 2020 döneminde satılan ekran kartı sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla 3 kata yakın bir artış yaşandı. Verilere göre, ekran kartı satışları Eylül’de 2,9, Ekim’de, 2,6, Kasım’da 2,8 ve Aralık’ta ise 3 kat arttı.

Ekran kartı sayfalarını ziyaret edenlerin sayısı arttı

İncehesap.com tarafından açıklanan verilere göre, Eylül - Aralık 2020 dönemini, Eylül - Aralık 2019'a kıyasla ekran kartı sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısının 3,1 oranında arttı. Aynı dönemde bu sayfaları ziyaret eden 18-24 yaş arasındaki kullanıcıların sayısı 3 kat, 35-44 yaş grubu aralığındaki kullanıcılarda 2,7 kat artış oldu.

"Bitcoin furyası ekran kartı taleplerini artırdı"

Ekran katı satışlarına ilişkin verileri değerlendiren İncehesap.com kurucu ortağı Nurettin Erzen, "Benzerine 2017 yılının son aylarında rastladığımız Bitcoin ve bitcoin madenciliği furyası geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Bu hareketlenmenin yaşanmasında tabi ki dijital para birimlerinin fiyatlarında yaşanan ciddi artışın önemli bir etkisi oldu. Bir süredir Bitcoin madenciliğinde büyük önem taşıyan yüksek performansa sahip ekran kartlarına olan ilgiyi yakından takip ediyoruz. Pandemi, Kasım ayı kampanyaları ve son olarak Bitcoin furyası, piyasadaki ekran kartı taleplerinin arzın çok daha üzerine çıkmasına neden oldu. Önümüzdeki dönemde de ekran kartlarına olan ilginin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Kullanıcıların Bitcoin madenciliği yaparken maksimum verime ulaşabilmek için ekran kartlarının belirli konfigürasyonlarını değiştirmek durumunda kaldığını belirten Erzen, "Bu tür durumlarda ekran kartları da garanti dışı kalıyor. Bu konuda sitemizden alışveriş yapan tüm kullanıcılarımızı bilgilendiriyoruz. İade edilen ürünleri, testlerden geçirerek ürünlerin veri madenciliği amacıyla kullanılıp kullanılmadığı denetleniyoruz.” şeklinde konuştu.