Blockchain tabanlı oyunlar 1 milyar dolara ulaştı

Sınırlı üretimdeki dijital ürünlerin mülkiyetine dayanan NFT furyası, oyun endüstrisine de girdi. 173 milyar dolarlık oyun endüstrisinin 1 milyar dolardan fazlasını blockchain tabanlı oyun pazarı oluşturuyor.

NFT'nin radarındaki yeni trendleri ve oyun endüstrisinin geleceğini inceleyen Casper'ın araştırmasına göre, NFT'nin oyun endüstrisine göz kırpması yeni bir süreci başlattı.

P2E (play-to-earn) konseptli oyun pazarının gelişmesi, blockchain tabanlı NFT oyunlarının tüketilmesine olanak sağlıyor. Kazanmak için oynayanlar, yeni bir oyun kültürü oluştururken, koleksiyonerler oyunlardaki dijital mülkiyete odaklanıyor. Özellikle MOBA tarzı oyunlardaki karakterlere ait NFT'lerin sahibi olmak isteyen büyük bir kitle ve ekonomi oluşuyor.

Milyar dolarlık pazarda büyük çaplı şirketler henüz resmi aksiyon almazken oyuncuların çağrılarına kısa sürede kulak vermeleri bekleniyor. Birçok büyük üretici mevcut oyunlarının NFT'ye uygun versiyonları için çalışmalara başlama aşamasında.

Blockchain tabanlı oyunlara yönelen oyunseverlerin ilgisi yeni ihtiyaçları doğuyor.