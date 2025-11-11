Blued ve Finka, App Store'dan kaldırıldı

Çin hükümeti, Blued ve Finka adlı iki popüler eşcinsel buluşma uygulamasının ülke genelinde uygulama mağazalarından kaldırılmasını talep etti.

Apple, kararı Çin Siber Uzay İdaresi’nin talimatı üzerine uyguladığını doğruladı.

Apple, iki uygulamanın kaldırılmasının ardından AFP’ye yaptığı açıklamada, “Çin Siber Uzay İdaresi’nin (CAC) emriyle bu iki uygulamayı yalnızca Çin App Store’undan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Blued ve Finka’nın her ikisi de Hong Kong merkezli aynı şirkete ait bulunuyor.

Blued’un uluslararası versiyonu “HeeSay” ise Çin dışında erişime açık ve 54 milyon kullanıcıya hitap ediyor.