BluTV, 2020’de ilk kez film çekecek

20 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

BluTV Kurucu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, yurtdışında 250 bin olmak üzere toplamda 550 bin aboneye ulaştıklarını söyleyerek, internet yayıncılığının öncüsü olmak ve Türk dizilerini dünyaya taşımak istediklerini vurguladı. 2020’de altı yeni dizi, 10 belgesel ve ilk kez iki film çekeceklerini vurgulayan Yalçındağ, bugüne kadar BluTV’ye 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti. Yalçındağ, bir bu kadar daha yatırım planladıklarını vurguladı.

Spor İstanbul AŞ’nin Genel Müdürü Reyhan Onur da İstanbul’u, kentin her yerinde birlikte spor yapılan bir metropole dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2020 Temmuz’unda ilk kez İstanbul deniz festivali yapılacağını ve daha çok yürüyen İstanbulluyu ödüllendirecekleri bir ‘Yürü be İstanbul’ isimli aplikasyon geliştirdiklerini bildiren Onur, aplikasyonla İstanbulluların yürüdükçe tiyatro bileti, kontör gibi birçok belediye hizmetinden yararlanmalarını sağlayacaklarını duyurdu.

Türkiye, dizi ihracatından 350 milyon dolar kazanıyor

Pakistanlı yazar ve aktivist Fatima Bhutto, yeni kitabı New Kings of the World’ü ve araştırmalarını paylaştı. Bhutto, 100 yıl boyunca dünyada egemen kültürün Amerikan kültürü olduğunu, bunun sembolünün da Rambo ve saldırganlıkla olduğunu belirterek, artık işin değiştiğine dikkat çekti. Bollywood, Türk dizileri ve K-Pop’un (Güney Kore popu) dünyada popüler hale gelmeye başladığını vurgulayan Bhutto, şöyle konuştu: “Bollywood’da yılda 200 bin tane film yapılıyor ve bu her ülkeden fazla. K-Pop ise kendi kültürünü yaymada çok hızlı. Türk dizileri dünyada ABD’den sonra en fazla izlenen ve ihraç edilen diziler. Türkiye, dizi ihracatından 350 milyon dolar kazanıyor. İspanya’da ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisi reytinglerde ikinci sırada. Muhteşem Yüzyıl’ı dünyada 100 milyon kişi izledi ve 500 milyon izlemeye ulaşması bekleniyor.”