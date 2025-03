BluTV, Max'e dönüşüyor!

Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu "Max", 15 Nisan'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamaya göre, BluTV, yerel hikaye anlatma gücünü, daha da zengin bir içerik yelpazesiyle birleştirerek gelişmiş özellikleri ve fonksiyonelliği ile küresel bir platform olan Max'e dönüşecek.

Max üyeleri, en sevdikleri BluTV dizi ve programlarını izlemeye devam ederken, HBO ve Max Originals'ın en yeni ve global içeriklerine, BluTV'nin en sevilen yerel yapımlarının yeni sezonlarına, yeni yerel orijinal yapımlardan Warner Bros. Pictures ve DC Studios'tan gişe rekorları kıran filmlere, Cartoon Network ve Cartoonito'dan çocuk içeriklerine, Eurosport'tan dünya klasmanında spor etkinliklerine, CNN International'dan canlı haberlere, discovery+ programları seçkisine ve gerçek suç belgesel serilerine uzanan zengin içerik yelpazesiyle tüm ev halkı için eksiksiz bir izleme deneyimine erişebilecek.

Magarsus, Max'e taşınıyor

BluTV'nin orijinal yapımı "Magarsus"un merakla beklenen ikinci sezonu 6 Mart'ta ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Haftalık olarak gösterilecek dizinin 17 ve 24 Nisan'da yayınlanacak son iki bölümü, Max lansmanının ardından daha önce yayınlanan tüm bölümleriyle birlikte platformda yerini alacak.

Sevilen dizinin, BluTV'den sonra Max'te yayınlanacak olması dolayısıyla illüstratör Ethem Onur Bilgiç'in yaptığı Magarsus aile portresi, bugün İstanbul'da yapılan Magarsus yeni sezon ön gösteriminin ardından görevliler tarafından taşındı.

Max, BluTV'de yer alan içeriklerden binlerce saat ve yüzlerce içerik daha fazlasını sunacak.

Üyeler, "Magarsus", "Prens", "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" gibi popüler yerel yapımların yanı sıra "The Last of Us", "The White Lotus", "House of the Dragon" ve "The Penguin" gibi dünya çapındaki hit dizileri izleyebilecek.

Platformda ayrıca gişe rekortmeni Warner Bros. filmleri, "Barbie", "Wonka", "Dune", "Dune: Part Two" ve "Harry Potter" serisi de yer alacak. İçerik kütüphanesinde ayrıca "Friends" ve "The Big Bang Theory" gibi kült diziler ile Türkiye'de ilk kez yayınlanacak "And Just Like That…"in tüm sezonları seyircilerle buluşacak.

Lansmanla birlikte Max, ayrıca platforma eskisinden çok daha fazla yerel hikayeler taşımak üzere orijinal içerik yatırımını artırmayı planlıyor.

Lansmana yakın bir zamanda duyurulacak yeni ve ilgi çekici orijinal içerikler ilerleyen aylarda platforma eklenecek. Aynı zamanda TLC'nin "Evliliğe 90 Gün" ve DMAX'in "Tamirat Tadilat" gibi sevilen dizilerinin yeni sezonları da platformda yer alacak.

Sporseverler için ise "Roland Garros" ve "Tour de France"ın canlı yayını da dahil olmak üzere dünyaca ünlü spor etkinlikleri platformda gösterilecek.

Max, daha genç izleyiciler için Cartoon Network'ten "Gumball" ve "Teen Titans Go!" ile Cartoonito'dan "Batwheels" ve "Mr Bean" dahil olmak üzere çocuk içeriklerinden oluşan özel bir seçki de sunacak.

CNN International, TLC, DMAX, Cartoon Network ve Eurosport 1 ve Eurosport 2 dahil olmak üzere yerel ve uluslararası televizyon kanalları Max aracılığıyla sunulmaya devam edecek.

"Önemli ve heyecan verici bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke, şunları kaydetti:

"Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu Max, hizmetlerimizden, kanallarımızdan ve stüdyolarımızdan gelen kültürü tanımlayan eğlencenin, muhteşem boyuttaki derinliğini abonelerine tek bir yerde sunuyor. Max'in küresel yolculuğunda, Türkiye'yi önemli bir pazar olarak görüyor ve 15 Nisan'da ülke genelinde piyasaya sunmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV'nin en iyi içeriklerini, Max'in global içeriklerini gelişmiş küresel platformuyla birleştirerek, sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda abonelere çok daha fazla seçenek sunuyoruz. Bu gelişmeyi, BluTV'yi Warner Bros. Discovery'nin küresel portföyüne tam olarak entegre etme açısından önemli ve heyecan verici bir dönüm noktası olarak tanımlıyoruz."

Türkiye, 2024 yılı 4. çeyrekte eklediği 6,4 milyon abone ile dünya çapında 116,9 milyon aboneye sahip olan Max'in faaliyet göstereceği 77. ülke olarak, Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın hizmetinin küreselleşmesinde önemli bir yer tutacak.

EMEA bölgesindeki en kalabalık ülkelerden biri olan ve Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden çok daha fazla nüfusu bulunan Türkiye lansmanıyla Warner Bros. Discovery'nin dünya çapındaki stüdyolarında üretilen ünlü dizi ve filmler yeni hayranlarıyla buluşacak.

BluTV ve Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılında stratejik bir ortaklığa imza atarak Hepsiburada Premium üyelerine BluTV'ye ücretsiz erişim imkanı sağlamıştı. BluTV, Max'e dönüşürken Hepsiburada Premium üyeleri gelişmiş platforma ücretsiz erişimin keyfini çıkarmaya devam edecek.

Max'e erişim nasıl olacak?

Kullanıcı geçişinin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için BluTV üzerinden üyelik satın alan Türkiye'deki mevcut BluTV üyeleri, hesap bilgilerini kullanarak Max'teki gelişmiş dijital platform deneyimini keşfedebilecek.

Kullanıcılardan 15 Nisan'dan itibaren BluTV uygulamasını açtıklarında Max uygulamasını indirmeleri istenecek. Kullanıcılar, BluTV hesap bilgileriyle oturum açtıktan sonra yalnızca birkaç tıkla Max'i keşfetmeye başlayabilecek.

Ücretler ve spor içeriklerine erişimi de kapsayan üyelik planları ile ilgili tüm detaylar lansman öncesinde duyurulacak.