Bosch klimada tasarrufu hedefliyor

Hepimiz yaşadığımız ortamlarda temiz ve kaliteli havaya ihtiyaç duyarız. Evdeysek klimayı çalıştırdığımızda, dışarıdaki hava şartları ne olursa olsun rahat bir nefes alırız. Ofisteysek üretkenliğimiz ve konsantrasyon gücümüz artar, daha verimli çalışırız.

Klima özellikle sıcak yaz günlerinde soğutma fonksiyonuyla ön plana çıksa da bu özelliğinin yanı sıra iklimlendirme (Klimatizasyon), kapalı mekanda sıcaklık ve nem kontrolü, hava sirkülasyonu ve temizliği için de kullanılıyor.

Bir klimanın tüm bu görevlerini en işlevsel şekilde yerine getirebilmesi için sisteminin doğru kurulması ve bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Ayrıca günümüz ekonomik koşullarında bu çalışmanın en düşük maliyetle gerçekleşmesi için de dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.

Doğru klima kullanımı için ipuçları

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Bosch Home Comfort Türkiye’nin uzmanları, verimli ve tasarruflu klima kullanımı için şu önerileri paylaştı:

Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayın ve üfleme hızını yüksek tutmayın. Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 düzeyinde artıracaktır. Klimanızı, Türkiye koşullarında önerilen 24-26°C’lere ayarlayın.

Güneş ısısını kesmek için perde, jaluzi veya kepenkleri kapatarak enerji tasarrufu yapmak mümkün. Klimanızın iç ve dış ünitelerinin hava giriş çıkışının kapanmamasına dikkat edin. Dış ünitesinin binanın güneş almayan bölgesine konumlandırılmasına özen gösterin.

Nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın. Filtrelerin periyodik olarak temizlenmesi ve yetkili servisler tarafından periyodik bakım yapılması klimanızın ömrünü uzatacaktır. Klimanızın zamanlayıcısını eve geleceğiniz saate göre ayarlayın, böylece siz eve vardığınızda evin serinlemiş olmasını sağlayın. Bina yalıtımınızı gözden geçirin.

Evde en uygun iklimi oluşturmak için yeni Bosch Climate 2000

Bosch Home Comfort Group, tasarruflu ve güvenilir klimaları tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Ürün yelpazesine son olarak eklenen Bosch Climate 2000, 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW ve 7 kW arasında değişen dört farklı kapasite seçeneğiyle her ortama uygun iklimlendirme sağlıyor.

Dört mevsim ve uzun yıllar boyunca mükemmel bir konfor sağlayan Bosch Climate 2000, ‘turbo modu’ sayesinde hızlı ısıtma ve soğutmada eşit hava dağılımı yapıyor.

Etkili bir hava akışı için otomatik hareket eden dikey kanatları bulunan Bosch Climate 2000, kullandığı çevre dostu R32 soğutucu akışkan ve soğutma için A++, ısıtma için A+ ERP derecelendirmesiyle yüksek tasarruf imkânı veriyor. Bosch Climate 2000’in basit bir şekilde sökülme sağlayan basma düğmeli panjur tasarımı, kurulum kolaylığının yanı sıra bakım ve temizlik işlemlerini de pratik hale getiriyor.