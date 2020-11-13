Alphabet CEO'su Sundar Pichai ile video konferans aracılığı ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton, "İnternet 'Vahşi Batı' olmaya devam edemez. Net ve şeffaf kurallara, öngörülebilir bir ortama ve dengeli haklar ile yükümlülüklere ihtiyaç var" dedi.

Breton, Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar yasası olarak bilenen yeni taslak kuralları 2 Aralık'ta AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrette Vestager ile birlikte açıklayacaklarını duyurdu.