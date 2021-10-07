BTK Başkanı açıkladı: İletişimde ortak altyapı şirketi çalışmaları ilerliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom arasında uzun süreden beri gündemden düşmeyen "Ortak altyapı şirketi" kurulması konusunda bilgi verdi.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılan BTK Başkanı Karagözoğlu, "Ortak altyapı şirketi kurulması yönünde somut bir adım için ilerleniyor. Somut bir adım atılması noktasında, bir ortak altyapı şirketi kurulması noktasında bir çalışma yürüyor" ifadelerini kullandı.

Karagözoğlu, "Bunun gerekçesine gelirsek, altyapının bir pasif tarafı, bir de aktif tarafı dediğimiz esas haberleşmeyi sağlayan cihazlar var. Pasif tarafta da boru döşenmesi, hattın geçeceği alanın bir anlamda kurulması var. İşte bunu birbirinden ayırıp, bu iki ayrıştırdığımız yapıyı bir taraftan ortak altyapı firmasıyla bu altyapıyı sağlayıp, operatörlerimizin hepsini bu altyapıyı sunmak, aslında bütün hedef bu. O noktada da bir çalışma var. Bunu destekleyen diğer bir çalışma da evrensel kapsamında yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Evrensel şu anda Bakanlığımızdan BTK'ya kaymıştı. Ve bu kaymayla birlikte biz burada her tarafa gerçekten internet talebini bize ileten herkese ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Karagözoğlu, birkaç gün önce tüm dünyada sosyal medya devlerinde yaşanan hizmet kesintisine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kullanıcıların orada sadece bir hizmet kullanıcısı olduğunun altını çizen Karagözoğlu, hizmet sağlayıcının herhangi bir taahhüdünün bulunmadığına dikkati çekti.