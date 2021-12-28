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BTK, Twitter'in reklam yasağını kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter'ın reklam yasağı kararını kaldırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırdı. BTK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021 tarihli ve 3769 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.