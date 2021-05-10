BTK ve KVKK WhatsApp’a karşı dava açmalı

Mehmet KAYA

Sosyal medya ve internet paylaşım ortamlarına yönelik çalışmalar yapan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi-SODİ- MER Başkanı Levent Eraslan, WhatsApp’ın kişisel veri işlenmesine yönelik ihlallerle karşı karşıya olduğunu, şirketin ancak hukuki süreçler başladığında geri adım attığını söyledi. DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Levent Eraslan, Facebook grubu bünyesinde bulunan WhatsApp’ın Türkiye dahil bazı ülkelerde WhatsApp kullanıcılarının bilgilerinin Facebook hesaplarında doğrulama amaçlı işlenmesi, buna izin vermeyen kullanıcıların WhatsApp hesaplarının dondurulması kararından bazı ülkelerde geri adım attığını belirtti.

Hesap dondurma kararının, kullanıcı tepkisi nedeniyle 15 Mayıs’a ertelendiğini ve bu tarihin yaklaştığını hatırlatan Erarslan, Hindistan’da açılan bir dava sonrası WhatsApp’ın bu ülkede geri adım attığını belirtti. “BTK ve KVKK’ya (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) büyük görev düşüyor” diyen Eraslan, bu iki kuruluşun kişisel verilerin işlenmesi ihlali nedeniyle Facebook’a dava açması gerektiğini belirterek, “Hindistan’da açılan dava sonucunda WhatsApp 15 Mayıs’ta hesapların kısıtlanmasından vazgeçtiğini açıkladı. Veri koruma kanunlarının ihlal edildiği kanıtlandığında ve dava açıldığında WhatsApp kısıtlamalar konusunda geri adım atacak konuma gelmiştir. Türkiye’nin de önceden bir yasal değerlendirme ve soruşturma açması, WhatsApp’a geri adım attırabilir” dedi. Önceki gün, Hindistan’da Delhi Yüksek Mahkemesi’nin Facebook ve WhatsApp’a karşı bir davada, ilgili şirketlerin duruşmaya gelmemesi halinde faaliyetlerinin durdurulması kararı almasının ardından 15 Mayıs’ta veri paylaşımına izin vermeyen hesapları askıya almaktan vazgeçeceğine yönelik bir açıklama yapmaya hazırlandığını Hindistan medyasına açıklamıştı.

Yerli mesajlaşma uygulaması yetişemedi

SODİMER Başkanı Levent Eraslan, WhatsApp’ın Ocak ayında duyurduğu kararının ardından kullanıcıların yoğun tepkisine uğradığını, Turkcell’in uygulaması BİP’in bu süreçte öne çıktığını ve bir ara en fazla indirilen uygulama haline geldiğini hatırlattı. Buna karşılık SODİMER araştırmasında BİP’in WhatsApp’ın hâkimiyetini kıramadığını belirten Eraslan, “SODİMER araştırmasında da görüldüğü üzere, BİP kullanıcı beklentilerinin altında kalmış ve WhatsApp’a şu anki durumda yetişmesi söz konusu değil” dedi. Eraslan araştırmada, BİP kullanıcılarından uygulamayı başkalarına tavsiye edenlerin 10’da 3 oranında kaldığını vurguladı. Eraslan, “Bireyler büyük oranda hukuki bir karar olmaksızın BİP uygulamasının kişisel verilerini üçüncü kişiler ile paylaşacağını düşünmekte ya da bu konuda kararsız kalmış durumdalar. Birçok kullanıcı kişisel veri güvenliği açısında yabancı menşeili uygulamalara güvenirken BİP uygulamasına güvenmemektedir. Bu noktada insanlar WhatsApp’ın yeni kullanım koşulları doğrultusunda veri güvenliğinden endişe edişe ediyor olmasına rağmen, BİP uygulamasına da yönelmiyor” diye konuştu.