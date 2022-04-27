Bu yıl 'dijivasyon' dönemi başlıyor

Selenay YAĞCI

Günümüzde dijitalizasyon çözümleri daha esnek üretim, daha fazla verimlilik ve yeni iş modellerinin geliştirilmesini mümkün kılıyor. Ancak endüstrinin geleceğine yönelik potansiyel bundan çok daha fazlasını vaat ediyor; en yeni teknolojiler, endüstriler için yepyeni fırsatların kapısını açıyor. Bugün rekabetçiliğin kurallarını, büyük ölçüde, kurumların dijital dönüşümdeki başarıları belirliyor. Birçok araştırma dünyada dijital dönüşüme yapılan yatırımların hız kesmeden katlanarak devam edeceğini gösteriyor. Dijital dönüşüm süreci bir adım ileriye taşınarak artık dijital ve inovasyonun birleştiği döneme yani ‘dijivasyon’ sürecine geçiyor.

ABD merkezli araştırma şirketi Gartner'ın verilerine göre, dünya çapındaki bilgi teknolojilerine yönelik harcamaların yüzde 5,5 artışla 2022'de 4,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda, yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, kurumsal yazılımlar, bulut sistemleri gibi dijital dönüşümü etkileyecek alanlardaki yatırımlar ve gelişmeler önem taşıyor.

CRM kullanımı 5 yılda yüzde 14.27 artacak

Kurumsal yazılım sektörü yüzde 11,5 büyüyerek 2022’de 670 milyar dolara çıkacak. Kurumsal yazılımlarda öne çıkan trendin ise esnek yapılı, bilgi teknolojileri bağımlılığını azaltan yazılımların ve veri odaklı yaklaşımlar olacak.

CRM, işletmelerin müşterilerle olan ilişkilerini yönetmelerine, izlemelerine ve düzenlemelerine yardımcı olan bir yazılım türü. CRM yazılımları, müşteri deneyimini ve memnuniyetini iyileştirmek için müşteri etkileşimlerini tek bir merkezi yerde toplamak için kullanılır. CRM kullanımının 2027 yılına kadar yüzde 14,27 oranında artacağı öngörülüyor. CRM’in faydaları arasında müşteri sadakatini artırma, müşteriyi elde tutma, satışları artırma ve ayrıntılı analizler alabilme yer alıyor.

Kompozit yapay zeka dönemi

Kompozit yapay zeka kavramının bu yıl öne çıkacak. Kompozit yapay zekanın bir iş problemi için en uygun yapay zeka metodolojilerinin kombinlenerek kullanılmasına dayanıyor. Tedarik zincirinde yapay zeka kullanımıyla yaşanan dalgalanmaları tahminleyip önlem almak kritik hale gelecek. Türkiye’de lojistik, rotalama, envanter optimizasyonu, fiyatlama optimizasyonu başlıklarının popüler hale geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin ekonomisinde de önemli rol oynayan tarım alanında ise hastalıkların oluşup yayılmasını önlemek üzere küçük ve büyük baş hayvanların canlı takibine ilişkin analitik uygulamaların yaygınlaşmasını bekleniyor.

Pandeminin de etkisiyle pek çok şirket yapay zeka tabanlı uygulamaları gündemine aldı. Bu yıl yapay zekanın, teknoloji yatırımlarının en fazla yoğunlaştığı alan olmaya devam edecek. Özellikle diyalogsal yapay zekaya sahip sanal asistanlar ve sesli asistanların öne çıkıyor. 2017'den beri yükselişte olan chatbot uygulamalarını barındıran diyalogsal yapay zeka çözümleri 2022'de artık çağrı merkezlerinin sesli yanıt sistemleri içinde sıkça karşımıza çıkacak. Gartner’a göre pandemi öncesinde 1500 olan sanal asistanlar üzerine çalışan şirket sayısı 2022 itibarıyla 2500’ün üzerine çıktı. 2023 yılına kadar müşteri hizmetlerinin yüzde 60’dan fazlasının dijital ve self-servis kanallar ile verileceği öngörülüyor. Diyaloğa dayalı yapay zeka pazar büyüklüğü 2021'de dünya genelinde 6,8 milyar dolara ulaştı. Pazarın 2022 yılında 77,6 milyar dolara, 2026'ya kadar 18,4 milyar dolara, 2030’da ise 32,6 milyar dolara aşması bekleniyor.

Salgınla birlikte öne çıkan teknolojilerden olan uzaktan kimlik doğrulama teknolojilerinin de yeni yılda daha fazla tercih edilmesi bekleniyor. Uzaktan kimlik doğrulama pazarı, yüzde 22 büyüyerek, 2026'ya kadar 17 milyar doları aşacak. 2021'de 1,1 milyar olan uzaktan kimlik doğrulama kontrollerinin sayısının 2026'da 3 katına çıkarak 3,8 milyara yükselecek. Uzaktan müşteri ediniminde şu anda ağırlıklı olarak bankacılık ve finans sektöründe süreçler yoğunlaşsa da bunun ıslak imza gereken her sektör için vazgeçilmez hale gelmesi bekleniyor. Noterden tapu dairelerine, sigortadan araç kiralamaya, eğlenceye oyuna kadar uzaktan müşteri edinimini konumlandıracak pek çok sektör bulunuyor.

Yerli bulut teknolojileri öne çıkacak

Yerel bulut platformlarının da 2022’de öne çıkması bekleniyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gibi veri regülasyonları nedeniyle şirketlerin yurtdışı verilerinin yerel olarak saklama ihtiyacı yerli bulut servis sağlayıcılarına yönelik talebi artırıyor. Türkiye'de genel bulut pazarının halihazırda yüzde 24 büyüyor, 2022 yılına kadar tüm kurumsal pazarın yüzde 50'sinin çoklu bulut kullanmasının bekleniyor. Hibrit bulut uygulamalarının artması ile bulut orkestrasyon ve bulut yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyulabilir. Esneklik ve entegrasyon bir gündem haline gelebilir.