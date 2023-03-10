Bulls GSYO girişimci avında

Birol BOZKURT

Girişimcilik ekosistemi 2022 yılında, hem Türkiye'de hem de dünyada zorlu bir yıl geçirdi. Pandeminin hayatımızdaki etkileri yavaş yavaş kaybolurken dünyadaki birçok pazarda gerçekleşen ekonomik zayıflık ve büyüme zorlukları girişimcilik ekosistemine de etki etti. Özellikle ileri aşama yüksek hacimli girişimler değerlemelerinde ciddi kayıplar yaşadı.

Türkiye gibi halen gelişmekte olan ülkelerdeki erken aşama girişimler için ortam çok değişmese de ölçeklenme ve global açılım aşamasındaki şirketler finansman bulmakta biraz daha zorlanır hale geldi. 2022'de küresel girişim sermayesi 445 milyar dolara ulaştı ve bu, 2021'de yapılan 681 milyar dolarlık yatırıma göre %35 düşüş anlamına geliyor. Türkiye’de 2022 yılında 300 girişime 1 milyar 593 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Öte yandan Türkiye'de yeni Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Fonları’nın kurulması ve kitlesel fonlama metotlarının artması, girişimcilerin finansman seçeneklerini artırdı. Bu kapsamda 2021 yılında kurulan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, çoğunluğu orta ölçekli girişimlere olmak üzere 30 milyon liralık yatırım yaptı. Şirketin bu yıl 50 milyon liralık yatırım yapması bekleniyor.

Girişimleri halka arza hazırlıyor

Türkiye’de yüksek büyüme potansiyeli taşıyan projelere destek verdiklerini söyleyen Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, “Belirli büyüklüğe ulaşmış ve halka arz düşünen şirketlerin kurumsallaşmasına katkı vererek Türkiye sermaye piyasalarının gücünü de arkasına alan global oyuncular haline getirmeyi hedefliyoruz. Yatırım yapacağımız girişimlerin Türkiye ekonomisine katkı sağlaması, insana dokunması, sürdürülebilir olması bizim için çok önemli” diye konuştu.

2023 yılına sürdürülebilirlik ve büyüme hedefiyle başladıklarını ifade eden Kemal Akkaya, “girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının halka açılma zorunluluğu nedeniyle aktif büyüklüğümüzü hızla artırmayı hedefliyoruz.

Yatırım kriterlerimize uyan girişimleri de yatırım portföyümüze katarak halka açılma sürecinde hızla ilerlemek istiyoruz. Sermaye piyasaları ve girişimcilik ekosistemindeki tecrübelerimizi yatırım yapacağımız şirketlerle paylaşacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Bu sayede girişimcilik ekosistemi için güzel bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz” dedi.

Aktif büyüklüklerinin 2022 yılı sonunda Oncosem’e yaptıkları yatırımın değerlemesi hariç 97 milyon liraya yükseldiğine dikkat çeken Akkaya, "Oncosem’i de dahil ettiğimizde bu rakam 150-160 milyon liraya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 3 yeni şirkete yatırım yaptık. Girişimcilik ekosistemindeki diğer büyük yatırımcılarla da sürekli iletişim halindeyiz. Şartlar oluştuğunda diğer büyük yatırımcılarla ortak projelere de girilebiliriz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji şirketleri geleceğe damga vuracak

Sürdürülebilirliğin, yatırım politikalarında en önemli hususlardan biri olduğunu dile getiren Kemal Akkaya, “Bu doğrultuda sürdürülebilirliği ana hedefleri arasına alan firmaların 2023’te öne çıkacağını tahmin ediyorum. Yenilenebilir enerjinin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da manşetlerde yer alacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra önümüzdeki onlarca yıl boyunca teknoloji şirketleri geleceğe damgasını vuracak. Sektör olarak saymak gerekirse sağlık, oyun, topraksız tarım, tarım teknolojileri, temiz enerji kaynakları alanlarını söyleyebiliriz” dedi.