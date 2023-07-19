Bulut depolama ile üretim süreçlerini iyileştirmenin 4 adımı

Yetersiz güvenlik önlemleri sebebiyle siber saldırganların hedef alanına giren üreticilerin, yüksek güvenliğe duyduğu ihtiyacı artıyor. Üreticilerin operasyonel süreçlerine dahil etmesi gereken bulut depolama hizmetleri, üreticilerin performansını artırmasına olanak tanıyor. Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, bulut depolama uygulamaları ile üretim süreçlerinin iyileştirilmesine dair 4 adımı paylaştı.

1- Veri erişilebilirliği ve iş birliği sağlayın: Bu adım üreticilerin ekipler arasında, harici ortaklar ve tedarikçilerle iş birliğini kolaylaştırmasını sağlıyor. Paydaşların verilere güvenli bir şekilde erişip paylaşabilmesi daha verimli karar alma süreçlerini teşvik ederek gerçek zamanlı iş birliğini mümkün kılıyor.

2-Veri analitiği ve içgörüler elde edin: Üreticiler, birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre ederek ve analitik şekilde uygulayarak üretim süreçleri hakkında değerli içgörüler elde ediyor. Bu içgörüler modellerin, anormalliklerin ve iyileştirilecek alanların belirlenmesine yardımcı olarak gelişmiş genel verimliliği sağlıyor.

3-Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) uygulamasını entegre edin: IIoT, gerçek zamanlı veri toplamak için üretim ortamı boyunca cihazları, sensörleri ve ekipmanı birbirine bağlamayı içeriyor. Bulut depolama, bu verileri toplamak, depolamak ve analiz etmek için merkezi bir platform sağlayarak üreticilerin ekipman performansını izlemesine, sorunları tespit etmesine ve bakım ihtiyaçlarını tahmin etmesine olanak tanıyor.

4-Makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik modellerini uygulayın: Üreticiler, bulutta depolanan büyük veri kümeleri üzerinde makine öğrenimi modelleri eğiterek, üretim süreçlerini ve kaynak tahsisini optimize eden kalite kontrol algoritmaları, talep tahmin modelleri geliştiriyor. Bu teknolojiler proaktif karar vermeyi mümkün kılarak az maliyetle ürün kalitesini iyileştiriyor.