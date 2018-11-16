Bursalı firmalar uzay ve havacılığı merkezinde inceledi

16 Kasım 2018

BURSA - BTSO’nun Uzay Havacılık ve Savunma (UHS) Ur-Ge’si ile Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar Amerika’da bir dizi etkinliğe imza attı. Atlanta kentinde düzenlenen FABTECH Makine ve Metal İşleme Fuarı’nda yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalayan BTSO üyeleri, Kennedy Uzay Üssü ve Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi gibi uzay ve havacılık konularında önemli kurumlara da ziyaretler gerçekleştirdi.

BTSO Uzay Havacılık ve Savunma Ur-Ge’si üyeleri ABD temasları kapsamında ilk olarak 1926 yılında Orlando’da kurulan Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu. Üniversitenin Hükümet ve Halkla İlişkiler Direktörü Dylan Fisher tarafından karşılanan BTSO heyetine eğitim kampüsünde yer alan roket, siber güvenlik, pilot eğitimleri ve astronomi gibi bölümlerde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Faaliyetlerine uçuş okulu olarak başlayan ve uzay görevleri, insansız/otonom hava araçları ve uzay fiziği gibi önemli çalışmalara imza atılan Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi bünyesinde 100 kadar küçük uçağın yanı sıra iş jetleri ile de eğitim ve hava trafik kontrol uçuşları da gerçekleştiriliyor.

1968 yılından itibaren NASA'nın bütün insanlı uzay uçuşlarında kullandığı Kennedy Uzay Üssü’nü de ziyaret eden heyet, günümüzde uzay mekiklerinin fırlatma ve gözetme tesisi olarak kullanılan merkezde incelemelerde bulundu.

“Ortak çalışmalar yürütebiliriz”

ABD temaslarının son durağı olan Miami’de Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile görüşme gerçekleştiren BTSO üyelerine Başkan Yardımcısı James Kohnstamm Miami’deki yatırım olanakları ve teşvikler hakkında bilgilendirme yaptı. Miami’nin özellikle havacılık endüstrisinde önemli bir altyapıya sahip olduğunu söyleyen Kohnstamm, “Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 500’e yakın firma bulunuyor. 27 bin kişinin istihdam edildiği sektör özellikle bakım, onarım, tadilat ve uçuş eğitimleri gibi konularda lider konumda. Ayrıca havacılık konularında yetenek geliştirme programlarına da oldukça önem veriyoruz” diye konuştu. Kohnstamm ayrıca sektör bazlı oluşturulacak gruplarla ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütebileceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ile bir araya gelen BTSO heyeti ayrıca Türk Hava Yolları’nın uçak parçalarının revizyonunu gerçekleştiren Quality Aircraft Parts firmasını da ziyaret ederek firma yetkilerinden yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgi aldı.

“Bursa, stratejik sektörlerde potansiyele sahip”

ABD’nin yıllara yayılan çalışmalar sonucunda uzay ve havacılık sektörlerinde tarihe geçecek adımlar attığını yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirten heyet Başkanı Cem Bozdağ, “Bursa da sahip olduğu sanayi altyapısı ile stratejik sektörlerde adından söz ettirecek güçlü bir potansiyele sahip. BTSO’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde Bursa’da artık uzay, havacılık ve savunma gibi sektörlerde ciddi bir atılım gerçekleştiriliyor. Oluşturulan kümelenme grupları, hedef odaklı gerçekleştirilen yurt dışı organizasyonları firmalarımıza yeni bir vizyon kazandırdı. Özellikle Odamız öncülüğünde kente kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi bu gençlerimizin uzay konusunda ufkunu genişletecek büyük bir adım. Bu konuda yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu ziyaretlerimizde bir kez daha gördük” dedi.

“Firmalarımız önemli kazanımlarla döndü”

ABD temaslarını değerlendiren Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu firmaların ziyaretlerden önemli kazanımlarla döndüğünü söyledi. UHS Ur-Ge’si ile sektörde önemli bir sinerji yakalandığını ifade eden Hatipoğlu, “Firmalarımız kümelenme ve Ur-Ge projeleri ile birlikte iş yapma kültürlerini geliştirdi. Ardından gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetleri ile Ur-Ge üyelerimiz kabuğunu kırarak uluslararası arenada yeni iş ortakları ile temas kurmaya başladı” değerlendirmesini yaptı.

Hatipoğlu, “1926 yılında kurulan Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi’nde yapmış olduğumuz incelemelerde akademik bilginin ürüne dönüştürülmesinin önemini bir kez daha gördük. Ayrıca kümelenmemiz ile yapılabilecek işbirliklerini de değerlendirdik. Kennedy Uzay Üssü’ne yaptığımız ziyaret ise firmalarımızın uzay konusundaki ufkunu genişletti. Ayrıca Türk Hava Yolları’nın kullandığı uçakların parçalarının yenilendiği Quality Aircraft Parts Firması yetkililerinin bizlere vermiş olduğu bilgiler Amerika ile iş yapmak isteyen firmalarımıza da cesaret verdi” şeklinde konuştu.