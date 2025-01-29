Bütçeye uygun akıllılar ‘cep’te

Hamide HANGÜL

Enflasyonist ortamda fiyat performans ürünlerine ilgi artmaya başladı. Bu kapsamda 20 bin lira altındaki akıllı cep telefonlara 12 taksit getirilmesi tüketicinin yönünü bu fiyat skalasındaki modellere çevirdi. Öğrencilerin de dikkatini çeken ve fiyatı 10 bin ile 20 bin TL arasında değişen bu telefonlar arasında yaklaşık 10 markanın 90’a yakın modeli bulunuyor. Aile bütçesini de zorlamadan 12 eşit taksitle alınabilecek modeller hızlı şarj özelliği, video çekme, yüksek depolama ve hafıza gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), 20 bin TL ve altı telefonlar için kredi kartına 12 taksit, 20 bin TL’yi aşan telefonlarda taksiti 3 aylı sınırlandırmıştı. Yenilenmiş telefonlar için ise 25 bin TL altındaki cihazlar için 12 ay, 25 bin TL üzerinde 3 ay vadede kalmıştı. Biz de 20 bin TL’ye kadar 12 taksitle alınabilecek öne çıkan modelleri sizler için derledik.

Nothing Phone (2a):

6,7 inç, AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Arka tarafta 3’lü şeffaf ışıklandırmasıyla farklı bir tasarımı bulunuyor. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisinden gücünü alan model, 5,000 mAH batarya ve 45 W şarj desteğiyle uzun batarya, hızlı şarj özelliğine sahip. 8GB Ram, 128GB depolama alanına sahip. Arka tarafta hem 50 MP geniş açı, hem 50 MP ana kamerası var. 4K ve 30 FPS videolar da çekme imkanı da sunun modelin fiyatı 18.000-19.500 TL aralığında.

Poco X6 PRO:

Ekranı 6,67 inç ekran, full HD çözünürlük özelliğine sahip. 67 W hızlı şarj desteği, 8 GB Ram ve 256 GB depolama alanına sahip. AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 1.800 nit maksimum parlaklık özelliği bulunuyor. Bataryası 5000mAh, işlemcisi MediaTek Dimensity 8300. 64MP ana kamera, 2MP makro kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera özelliğiyle 18.700 liradan satışa sunuluyor.

XIAOMI Redmi Note 13 Pro:

Akıllı telefon 6,67 inç ekrana sahip. Hafıza kapasitesi 512 GB. İşlemcisi MediaTek HelioG99 Ultra. 8GB Ram var ve 5G’yle de uyumlu. Kutu içeriğinde kılıf, adaptör, şarj kablosu, sim çıkarma aparatı da mevcut. AMOLED ekran ve 2400 pixels çözünürlük yüksekliğine sahip. Arka kamera 16 MP selfi sensörü bulunan model 67 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Fiyatı 15.000 TL’den teknoloji marketlerinde yerini alıyor.

Oppo Reno 11F 5G:

6.7 inç AMOLED ekranı, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip. 120 Hz yenileme hızındaki model Mediatek Dimensity 7050 işlemcisiyle 2,6 Ghz 8 çekirdekli. 5G’ye uyumlu çalışan modelin ön kamere çözünürlüğü 32 MP. Çözünürlük genişliği 1080 pixels, çözünürlük yüksekliği 2412 pixels olan model, 67W hızlı şarj desteğine sahip. Fiyat 18.999 TL’den satışa sunuluyor.

TECNO Spark 20 Pro:

6,78 inç, IPS LCD ekran ve 1080 pixels çözünürlük genişliğine sahip. Sekiz çekirdek işlemcisi, 2.2 işlemci hızıyla 12 GB Ram ve 256 GB depolama alanıyla dikkat çekiyor. Optik ve dijital zooma da sahip modelin çözünürlük yüksekliği 2460 pixels. Ön ve arka kamerası da bulunan telefonun fiyatı 12,499 TL.. Bu akıllı telefonun Plus modeli 15.500 TL etiket fiyatına sahip.

HUAWEI Nova 12 SE:

Akıllı telefon, 6,67 inç, Oled ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi bulunan model, arttırılabilir hafıza, 8 GB Ram ve 256 GB depolama kapasitesiyle 1.9 GHz işlemci hızına sahip. Ön ve arka kamerası bulunan modelde ön kamera çözünürlüğü 32 MP. Otomatik odaklanma, entegre flaş ve yüz tanıma özelliğine sahip model, 19,000 TL’den satışa sunuluyor.

VIVO V30 LT:

6,68 inç, AMOLED ekran akıllı telefonun çözünürlük batarya kapasitesi 5,000 mAh. İşlemcisi Snapdragon 685 olan akıllı telefon 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve hızlı şarja sahip. Arkada 3 kameralı 50 MP + 2Mp + 2Mp bulunan telefonun ön kamera çözünürlüğü 8GB. Ekran yenileme hızı 120 Hz olan model Optik zoom, dijital zoom, otomotik odaklanma ve entegre flaş özelliklerine de bulunan telefonun satış fiyatı 16.000 TL.

Honor X9B 5G:

6.78 inç AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 5.800 mAH batarya kapasitesine sahip. Qualcomm Snapdragon işlemcisi, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan modelin işletim sistemi Andorid 13.0. Ortalama 42 saat pil ömrü sunan model, 35 W hızlı şarj desteğine sahip. 108 + 5 + 2 MP arka kamera ve 16 MP selfie kamerasına sahip akıllı telefon, 4K ultra HD videolar çekme çözünürlüğüyle 15.100 TL’den satışı sunuluyor.

Samsung Galaxy A55:

güçlü işlemci performansı, 8 GB RAM ve Android 14.0 işletim sistemi, Exynos 1480 2,75 GHz (4 nm) işlemciye sahip. Bu donanım, önceki model Galaxy A54'e göre ekran kartında yüzde 32 ve işlemcide yüzde 15'lik bir performans artışı sağlıyor. Bu, kullanıcıların grafik yoğun uygulamalarda ve aynı anda birden fazla işi yönetmesi gereken durumlarda avantaj sağlıyor. A55 5G'nin 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 32 MP ön kamera olmak üzere dört farklı kameradan oluşuyor. Böylece her türlü ışık koşulunda, geniş açılardan detaylı makro çekim ve video imkanı sağlıyor.