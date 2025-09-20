ByteDance'ten TikTok açıklaması: Çin yasalarına uygun anlaşma için çalışacağız

Şirket, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in TikTok'un durumunu ele aldıkları dünkü telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yaptı.

ByteDance'in, Çinli Tencent şirketinin mesajlaşma uygulaması WeChat'teki hesabından yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'deki faaliyetini sürdürmesi, ABD'li kullanıcılara hizmet vermeye devam edebilmesi için Çin yasalarının gereklerine uygun bir anlaşma için çalışacağı belirtildi.

Şirket, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada ise, iki ülke liderine TikTok'un ABD'deki varlığını sürdürmesine yönelik gösterdikleri çaba için teşekkür ederek, TikTok'un ABD'li kullanıcılar için erişilebilir kalması amacıyla geçerli yasalara uygun olarak çalışacağını kaydetti.

ByteDance'in Çin platformundaki açıklamasındaki "Çin yasalarının gereklerine uygun" ifadesinin, ABD merkezli X'teki açıklamada "geçerli yasalara uygun" şeklinde değiştirilmesi dikkati çekti.

Trump ve Şi, TikTok'un durumunu ele almıştı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra TikTok’un durumunu da ele almıştı.

Trump görüşmenin ardından ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Çin lideri ile aralarında TikTok'un devrinin de olduğu konularda verimli bir görüşme yaptıklarını duyururken, TikTok'un devrine onayı için Şi'ye teşekkür etmişti.

ABD Başkanı, bugün Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında da "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TikTok'u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikalı olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını dile getiren Trump, "Anlaşmayı imzalamamız gerekiyor, sanırım bu bir formalite olabilir." yorumunu yapmıştı.

Çin tarafının açıklamasında anlaşmanın onaylandığına dair bir ifade yer almazken Devlet Başkanı Şi'nin, "Çin hükümeti, söz konusu şirketin (ByteDance) isteklerine saygı duyuyor. Çin yasalarına ve düzenlemelerine uygun, her iki tarafın çıkarlarını dengeleyen bir çözüm için piyasa kurallarına uyum doğrultusunda verimli ticari müzakereler yürütüldüğünü görmekten memnun oluruz." ifadelerine yer verilmişti.

TikTok sorunu

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, platformu ABD'li bir şirkete devretmesini, aksi halde uygulamanın ABD'de yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Kongresi, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar kontrol hissesini devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini 17 Eylül 2025'te olmak üzere, başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

Son olarak, bu hafta başında ticaret görüşmeleri için İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya gelen ABD ve Çin heyetleri, TikTok ile ilgili sorunun işbirliği içinde çözülmesi konusunda “temel çerçevede mutabakata” vardıklarını bildirmişti.