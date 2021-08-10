Çalışma hayatının yeni dönemi “güven ve teknoloji” üzerine inşa ediliyor

Pandeminin başından beri birçok sektörde işlerin uzaktan yapılarak devam ettiği çalışma hayatında yeni dönemin nasıl olacağı herkesin merak ettiği bir konu. Uzman isimler salgın sonrası için fiziksel ofis yapılanmaları ve ofis içi çalışma düzeni konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Peki hâlâ belirsizliklerle dolu bu konuda herkese uyan bir yaklaşım hayata geçirilebilir mi? Bu tam anlamıyla mümkün olmasa da salgın sonrası için öngörülen hibrit çalışma düzeninde üretkenliği ve verimliliği artırma adına yapılacak şeyler var. Pandemi döneminde uzaktan çalışan profesyonellerin hayatını kolaylaştıran Zoom, sunduğu Zoom Rooms gibi yenilikçi çözümlerle şirketlerin ofislere güvenle geri dönmelerine ve iş gücünü her yerde sürdürülebilir kılmalarına yardımcı oluyor.

Zoom’dan çalışmanın yeni normaline dair iç görüler

Pandemi sonra ofislere fiziksel olarak dönüşün nasıl olacağı çok tartışılan bir konu. Tüm sektör bu konuda hâlâ araştırmaya, deneyimlemeye ve öğrenmeye devam ediyor. Bununla birlikte Zoom’un elinde tüm iş dünyasının işine yarayacak çok fazla iç görü var.

Geçtiğimiz 1,5 yıl süresince dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar, salgın nedeniyle ortaya çıkan benzersiz koşullara, yeni zorluklara ve hızlı dönüşüme göğüs gerdi ve birçoğu Zoom platformunu kullanarak bunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bu dönemin en önemli çıktılarının başında çalışanlar için artık en önemli önceliklerden birinin esneklik olması geliyor. Örneğin Zoom tarafından Zoom kullanıcıları arasında yapılan bir ankete göre çalışanların sadece %1’i ofiste tam zamanlı çalışmak istediğini ifade ediyor. Aynı ankete göre çalışanların yarısının tercihi hibrit çalışma iken, dörtte birinin tercihi ise evden tam zamanlı çalışmak. Çalışanların geri kalanının evden tam zamanlı çalıştığını belirtelim.

Pandemi döneminde çalışanların işlerini uzun süre evden başarıyla yapmaya devam etmesi, işverenlerin bundan sonraki süreçte çalışma modelinin nasıl olacağına dair yaklaşımlarında dikkate almaları gereken bir durum. Artık çalışma hayatında neyin mümkün olduğunu biliyoruz, bu nedenle çalışanların pandemi sonrası çalışma hayatının yeni döneminde önem verdiği konuları ve ihtiyaçlarını belirlemek için çalışan ve işveren arasında daha güçlü bir iletişim olması şart.

Karşılıklı güven ön planda

Çalışanlarını sürekli olarak ofise dönüş planlamalarına dahil eden ve potansiyel durumlarla ilgili endişelerini ifade etmeleri için güvenli bir alan yaratmayı ilke edinen Zoom, kurumlara kendi ekiplerinde bu güveni yaratabilmeleri konusunda şunları tavsiye ediyor.

· Çalışanlarınız ile iletişimde tutarlı ve şeffaf olun. İki haftada bir herkesin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılarda Zoom çalışanlarını potansiyel planlar hakkında düzenli olarak bilgilendiriyor.

· Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda hareket edin. Çalışanların ofise kaç gün gelmek istediklerini, yüz yüze ve uzaktan hangi aktiviteleri tercih edeceklerini ve diğer gereksinimleri öğrenin.

· Çalışanlarınızı dinleyin. Görüşlerine değer verdiğinizi, endişelerini anladığınızı ve yaklaşımınızı yönlendirmenize yardımcı olmalarına izin verdiğinizi gösterin.

· Çalışanlarınıza karşı samimi davranın. Şirketin gelecekteki çalışma biçimini belirlemenin zor ve karmaşık bir konu olduğunu ve bazı şeylerin denenerek öğrenebileceği konusunda çalışanlarınıza samimi olun. Bu yaklaşım çalışanların fiziksel ofislere dönüş ve bu konuda atılacak adımlarla ilgili belirsizlikleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Ofisler, hibrit çalışma yaklaşımın bileşenlerinden biri

Zoom platformu, sektördeki 10 yıllık deneyiminin en zorlu döneminde kendi uzaktan çalışan ekiplerinin müşterilerine başarılı bir şekilde destek vermesini sağlayan video, telefon, sohbet, oda ve etkinlik çözümleri sunuyor. Şirket, bu başarılı süreci göz önünde bulundurarak fiziksel ofislere dönüş konusunda acele etmiyor. Bu noktada Zoom, uzaktan ve ofis içi çalışmayı bir araya getiren hibrit bir çalışma modeli tasarlıyor. Şirket bu konuda kesin kararlar almadan önce denemelere devam ediyor.

Zoom Avustralya Sidney’deki ofisini bu yaz açtı. Ancak bölgedeki salgın riski nedeniyle kısa süre sonra geçici olarak kapattı. Güvenli olduğunda Sidney ofisini yeniden açmayı planlıyor. Salgın ile ilgili olumsuz tablo yeni bir ofis açma planlarını erteleyebilir. Bu konuda ihtiyatlı davranan şirket, ofisleri, karma bir yaklaşımın bileşenlerinden biri olarak görüyor.

Hibrit çalışmada ‘güven ve teknoloji’ bir arada

Öte yandan çalışanlar fiziksel ofislere dönüş konusunda, işverenlerinin kendi güvenliklerini ve esenliklerini önemsediğinden emin olmak istiyor. İşverenler ise çalışanlarının ofis dışında uzaktan çalışırken de yüksek performans gösterebileceklerine inanmak istiyor. Bu noktada teknoloji her iki tarafın da içini rahatlatacak en doğru araç.

Zoom hem yüz yüze hem de uzaktan çalışanlar için kapsayıcı bir deneyim yaratmak üzere tasarladığı Akıllı Galeri gibi özelliklere sahip Zoom Rooms platformu ile hem çalışanları hem de işverenleri memnun edecek hibrit çalışma modeline önemli bir katkı sağlıyor. Şirket, Zoom Rooms çözümü ile şirketlerin çalışan sağlığı ve güvenliğini stratejilerinin merkezine koymasına olanak tanıyor.