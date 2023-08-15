CANiK ve grup şirketleri İngiltere yolcusu

Geçen yıl dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems’ı satın alan CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF’ten sonra, büyük beğeni toplayan ürünlerini sergilemek üzere İngiltere’ye gidiyor.

CANiK, grup şirketleri ile birlikte, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na (DSEI 2023) katılacak. Dünyanın en büyük uluslararası savunma ve güvenlik teknoloji fuarlarından biri olan ve bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan DSEI 2023’te, CANiK ve şirketler grubunun, tabancalardan uçaksavarlara, orta kalibre toplardan uzaktan komutalı silah kulelerine kadar birçok ürünü sergilenecek.

Anavatanında sergilenecek

CANiK tarafından üretilen dünyanın en düşük dağılıma sahip ve en dayanıklı 12.7X 99 mm NATO ağır makineli tüfek ailesi de fuarda yerini alacak. Ağır makineli tüfek ailesinin en yeni üyesi CANiK M3 ve CANiK’in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi de IDEF 23’ten sonra ilk defa bir yurt dışı fuarında dünyaya tanıtılacak. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Türkiye’den çıkan global bir marka olarak büyük titizlikle hayata geçirdiğimiz yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi, sınırlarımızın ötesinde sergilemekten dolayı mutluyuz.

Bu alanda yatırımlarımıza ve ihracatımıza son sürat devam etmek istiyoruz. İngiltere’nin CANiK için ayrı bir önemi de var. SYS şirketler grubunun yeni üyesi AEI Systems, kendi anavatanı İngiltere’de, ilk kez CANiK çatısı altında uluslararası bir fuarda orta kalibre top sınıfında yer alan ürünlerini sergileyecek” ifadelerini kullandı.