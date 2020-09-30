Casper yeni telefonunu tanıttı

30 Eylül 2020

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Casper, bir süredir beklenen yeni telefonu VIA X20’nin özelliklerini duyurdu. Çok yönlü fotoğraf özelliklerinin ön planda olduğu VIA X20, ailenin en genç ve premium üyesi oldu. Geniş açılı ekran deneyimi, yüksek performansı ve akıllı güç tasarrufu ile dikkat çeken X20, holografik tasarımı ve ergonomik yapısı ile farklı bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

En yeni teknolojilere sahip 4 kameranın yapay zekâ ile desteklendiği VIA X20 akıllı telefon, yüksek performanslı fotoğraf çekimleri için tasarlandı. F/1.8 diyafram açıklığı, SONY IMX586 Sensor, 6PLens PDAF 0.1s ile desteklenen ana kamerası ve bir çok mod seçeneğine olanak sağlayan ilave kamera özellikleriyle VIA X20, çok yönlü fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Yeni nesil çekim deneyimi

Casper Via X20 daha çok gençlere hitap eden ve güçlü bir telefon olarak göze çarpıyor. Telefonun yapısına bakıldığında, dörtlü arka kamera, farklı kamera çekim modları, holografik tasarımı, hızlı şarjı ve yüksek depolama kapasitesi gibi özellikleriyle özellikle telefonuyla çekim yapmayı sevenlere yeni bir deneyim sunmayı vadediyor.

Zoom yapıldığında kırılma yaşamadan net görüntü sağlayan X20 kamera özellikleri ile detayları daha kaliteli bir şekilde fotoğraflamayı sağlayan Casper Via X20, 8MP 120 derece geniş açı kamerası ile de geniş manzaraları veya kalabalık ortamları görüntüleyebiliyor.

Casper Via X20'nin özellikleri

Telefon arka kamerasında geniş açılı, makro ve bokeh çekimler için farklı sensörler bulunuyor. VIA X20’nin geniş açılı kamerasında Sony IMX586 sensörü kullanılırken, kamera 48 MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğe ve 120 derece çekim açısı bulunuyor. Makro kamera ve bokeh için 2 MP çözünürlüğünde birer sensör yer alıyor.

25 MP ön kameraya sahip X20’nin hem ön hem de arka kamerasında yapay zeka ve portre modu özellikleri bulunuyor. 1080p çözünürlüğünde de video kaydedebiliyor. Casper VIA X20, yukarıdaki özelliklere ek olarak çift sim, parmak izi okuyucu, yüz tanıma özelliği, 3.5 mm kulaklık girişi ve FM radyo özelliklerine sahip. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. 4510 mAh bataryası ile hızlı şarj özelliğine sahip X20’nin içinde ise Helio P70 sekiz çekirdekli işlemci, 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM yer alıyor.