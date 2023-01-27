Casper’ın en yenisi VIA M30 Plus
Casper, yeni telefon modeli VIA M30 Plus’ı satışa sundu. 5000 mAh batarya kapasitesine, 6.5 inç IPS ekrana, 4 GB RAM’e ek olarak 4 GB VRAM özelliklerine sahip VIA M30 Plus, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına ekonomik fiyatı ile karşılık verebiliyor.
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Android 12 sürümüyle gelen telefon yüzde 89 ekran gövde oranı ve 8.9 mm inceliği ile dikkat çekiyor.
Pil performansı ile kullanıcılarına 11 saat video izleme, 30 saatten fazla müzik dinleme ve 32 saat konuşma performansı sunan cihaz 8 çekirdekli yapısı, 2.0 GHz frekans hızıya 12 nanometre MTK G25 işlemci kullanıyor.
Via M30Plus 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kameraya sahip. Cihaz 4.799 lira fiyatla satışa sunuluyor.