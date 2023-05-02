Cep telefonu satışlarında düşüş devam ediyor

Son 7 çeyrektir satışlarda daralmanın yaşandığı cep telefonu pazarında 2023’ün ilk çeyreğinde de düşüş trendi devam etti.

International Data Corporation verilerine göre, küresel cep telefonu satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.9 gerilemeyle 268.6 milyon adet olarak gerçekleşti. Her ne kadar, satışlardaki düşüş beklenildiği gibi gerçekleşse de düşüşün temelini üreticilerin cep telefonu modellerini konsolide etmeleri ve satışa daha az sayıda cep telefonu sunması oluşturuyor.

Pazarın ne zaman yükselişe geçeceğine ilişkin olarak belirsizlik devam etse de IDC, 3 veya 6 ay içerisinde rüzgarın yeniden olumlu esmeye başlayacağına işaret ediyor.

Coğrafi olarak cep telefonu satışları ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş bölgelerde pazarın geneline göre daha az etkilenirken, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya Pasifik pazarlarında düşüş yüzde 17 ile yüzde 20 arasında gerçekleşti. Dünyanın en büyük pazarı Çin’de ise düşüş yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Çin pazarında, ilk çeyrekte iki önemli gelişme oldu. Apple’ın satışları, fiyat indirimlerine rağment yüzde 7 azalırken, Apple bu pazardaki birincilik tahtından oldu. İkinci gelişme ise ilk 5 üreticinin hepsinin satış rakamları düşerken, nispeten daha düşük fiyatlı ürün gamına sahip daha küçük üreticilerin pazar payları yüzde 10 artış gösterdi.

Apple’ın satışları stabil

Çin’deki gelişme Apple’ı olumsuz yönde etkilese de Apple, diğer bölgelerde satışlarını artırarak yıllık yüzde 2.3 düşüş ile bu olumsuz trendden en az etkilenen şirket oldu. Pazar lideri Samsung’un yıllık satışları yüzde 18.9 gerilerken, son dönemde iyi bir ivme yakalayarak üçüncü sıraya yerleşen Xiaomi’nin satışları ise yüzde 23.6 geriledi. Çin’de pazar lideri konumunda bulunan Oppo’nun küresel satışları ise sadece yüzde 6.5 geriledi. Oppo, Çinli üreticiler arasında satışları en az etkilenen şirket oldu.