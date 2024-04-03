Cep telefonu tarifelerine %65 zam

Kemalettin BULAMACI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret tarife cetvelini yeniledi. Yenilenen fiyatlara göre, altı ay önce hizmete giren tarife fiyatlarında yüzde 28'e varan artışa gidildi. Yıllık artış oranı ise yüzde 65'e ulaştı.

Arama 3 lira 12 kuruş

Yeni ücret tarifesine göre yurtiçi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi. Hat devir ücretlerinden 59.83 TL, İsim, Unvan değişikliğinden 40.86 TL, Numara değişikliği hizmetlerinden ise 136.52 TL alınacak. Sim kartlarının değişikliğinde, garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak.

Ayrıntı ücretinin sayfası 4 lira 9 kuruş

Faturalarında ayrıntılı görüşme ücretlerini de görmek isteyen kullanıcılar, faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş ödeyecek. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu. Mobil Azami Ücret tarifesi, 1 Nisan ve 1 Ekim olmak üzere yılda iki kez güncelleniyor. Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, bu tarifede belirlenen ücretlerden daha yüksek bir ücret talep edemiyor.

Yurtdışından getirilen ‘cep’e 180 gün süre

Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi uzatılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecek.