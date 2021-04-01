Cepten internet kullanımı 1,8 milyon terabaytı aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Pazar Verileri" raporundan derlenen verilere göre, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 98,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 82 milyon 128 bin 104 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Aralık 2020 sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a düşerken 4,5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370'e yükseldi. Aralık 2020 sonu itibarıyla makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 6,4 milyona yaklaştı.

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G hizmeti, 1 Nisan 2016 itibarıyla hizmete sunuldu. 2016 yılının ilk üç ayında 224 bin 945 terabayt olan mobil internet kullanımı, geçen yılın sonu itibarıyla 8 kat artışla 1 milyon 824 bin 46 terabayta yükseldi. Söz konusu dönemde 56,76 milyar dakika olan ses trafiği ise geçen yılın sonunda 302,6 milyar dakikayı buldu.

"2015, 4,5G'ye en fazla yatırımın yapıldığı yıl oldu"

Türkiye'nin mobil haberleşmede ulaştığı noktaya ilişkin değerlendirmede buluan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Ertuğrul, Türkiye'nin, mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G hizmetiyle 1 Nisan 2016'da tanıştığını anımsattı. 4,5G hizmetinin kullanılmaya başlanmasıyla bilişim ve iletişim alanında yeni bir devre geçildiğini belirten Ertuğrul, söz konusu hizmetin sunulmasının ardından operatörlerin yatırımlarında büyük artış gerçekleştiğini dile getirdi. 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde 4,5G yetkilendirmelerinin yapıldığını, bunun da etkisiyle Turkcell, Avea (Türk Telekom) ve Vodafone tarafından yaklaşık 4,85 milyar euro mobil yatırımı gerçekleştirildiğini bildiren Ertuğrul, 2015'in bu alana en fazla yatırıma imza atılan yıl olduğunu kaydetti.

Mobil abonelerin yüzde 93'ü 4,5G abonesi

Vatandaşların 4,5G teknolojisine yoğun ilgi gösterdiğini ve çabuk adapte olduğunu ifade eden Ertuğrul, "4,5G yetkilenmelerinin gerçekleştiği yıl, ülkemizin elektronik haberleşme sektörü ve dolayısıyla bilişim sektörüne iz bırakan bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Yeni teknolojiye geçilmesiyle 4,5G'ye geçişin büyük bir hızla gerçekleştiğini dile getiren Ertuğrul, şu anda 82 milyon 128 bin 104 mobil abonenin yaklaşık yüzde 93'üne karşılık gelen 75 milyon 860 bin 370'inin 4,5G abonesi olduğunu bildirdi. Ertuğrul, 4,5G'de hızın, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıkmasıyla 2 gigabayt büyüklüğündeki bir videonun 3G'de 780 saniyede yüklenirken, 4,5G'de 54 saniyede indirilebildiğini söyledi.