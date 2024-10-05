Cezayı yanlış bankaya yatırdı! X'in Brezilya'daki kaderi çıkmaza girdi

Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X, Brezilya'da faaliyetlerine devam edebilmek için gerekli olan para cezasını ödediğini açıkladı. Ancak, Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne göre ödeme yanlış bir bankaya yapıldı ve bu nedenle platformun ülkede yeniden aktif olup olamayacağına ilişkin karar ertelendi.

Yanlış bankaya yapılan ödeme krize yol açtı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X’i temsil eden avukatların ödemesi gereken 28,6 milyon real (yaklaşık 5,24 milyon dolar) tutarındaki para cezasını farklı bir bankaya aktardığını belirtti. Bu gelişme sonrasında, X'in Brezilya'da faaliyetlerine devam edip edemeyeceğine ilişkin karar belirsizliğe girdi.

X’in Brezilya’daki durumu ne olacak?

X’in avukatları, cezaların doğru bir şekilde ödendiğini savunurken, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, ödemenin belirlenen doğru bankaya yapılmasını talep etti. Bu sebeple, şirketin Brezilya’da yeniden faaliyete geçip geçmeyeceğine dair kararın başsavcılıktan gelecek görüşe göre verileceği bildirildi.

Olayın geçmişi

Ağustos ayının sonundan bu yana Brezilya’da askıya alınan X, nefret söylemi denetimine ilişkin mahkeme kararlarına uymaması ve ülkede yasal bir temsilci atamaması nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Son dönemde platform, soruşturma altındaki hesapları engellemek de dahil olmak üzere Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin emirlerini yerine getirerek yeniden faaliyete geçme talebinde bulunmuştu.

Karar ne zaman verilecek?

Moraes’in, X’in faaliyetlerine devam etmesine izin vermek için cezaların doğru bankaya aktarılmasını şart koşması, şirketin Brezilya’daki sürecini daha da karmaşık hale getirdi. Şu an için Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin nihai kararı ne zaman vereceği ise belirsizliğini koruyor.