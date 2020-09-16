Cezeri uçan araba | Milli uçan araba Cezeri'nin özellikleri

16 Eylül 2020

Cezeri uçan araba ilk testleri başarıyla tamamladı. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli uçan arabası Cezeri'nin testleri Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirildi.

Uçuş testleri 11 Eylül Cuma günü başlayan uçan araba Cezeri, ilk testlerdee güvenlik halatlarına bağlı olarak havalandırılırken, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece yapılan testlerde güvenlik halatları olmaksızın havalandı.

230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükselirken, Cezeri uçan araba aynı gece yapılan iki farklı uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alan Cezeri uçan araba ilk uçuşunu ise bir buçuk yıl önce gerçekleştirmişti.

Uçan araba Cezeri'nin özellikleri

Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapacak olan Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir çehre kazandırmak için geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlanmaktadır.

8 adet BLDC motora sahip olan Cezeri uçan araba, 241 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip. Kalkış ve inişlerini dikey olarak yapan uçan araba Cezeri'nin ölçüleri ise 3730 x 4070 x 1870 mm.

Cezeri uçan araba 1 saatte tamamen şarj edilebilirken, 70-80 km menzile sahip durumda. Mininun teknik bilgi ve havacılık bilgisi ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan Cezeri, yüzde 100 elektrikle çalışmaktadır.