ChatGPT’nin yaratıcısı kurduğu şirketten kovuldu

Yapay Zekâ devriminin önderi, Sam Altman, kurduğu şirket OpenAI'dan yönetim kurulu kararı ile kovuldu. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Sam Altman'dan boşalan CEO'luk görevine geçici olarak Mira Murati'nin atandığı ve kalıcı bir CEO'nun aranmaya başlandığı belirtildi.

Open AI'ın, OpenAI baş bilim adamı Ilya Sutskever, bağımsız direktörler Quora CEO'su Adam D'Angelo, teknoloji girişimcisi Tasha McCauley ve Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nden Helen Toner'dan oluşan Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu konulara değindi: “OpenAI, misyonumuzu ilerletmek için bilinçli olarak yapılandırıldı: yapay genel zeknın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamak. Sam'in OpenAI'nin kuruluşuna ve büyümesine yaptığı birçok katkı için minnettarız.

Şirketin araştırma, ürün ve güvenlik fonksiyonlarının lideri olan Mira, geçici CEO rolüne adım atmaya son derece nitelikli. Bu geçiş döneminde OpenAI'ye liderlik etme yeteneğine son derece güveniyoruz.”

İletişim, samimiyet ve güven

Sam Altman'ın kovulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun, Sam Altman'la olan ileşitim problemleri, samimiyetsizlik vurgusu ve Sam Altman'a güvensizliklerini belirtmeleri ise dikkat çekti. Yönetim Kurulu açıklamasında, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Greg Brockman'ın bu görevi de sona erdirildi. Brockman'ın, şirketteki görevlerine ise CEO'ya bağlı olarak devam edeceği belirtilirken, Brockman, OpenAI ekibine yolladığı mesajda, şirketten ayrıldığını duyurdu.

Kim ne açıklama yaptı?

Kovulmanın ardından Sam Altman, Twitter'da bir mesaj paylaşarak "Openai'de geçirdiğim zamanı çok sevdim. Kişisel olarak benim için ve umarım dünya için biraz dönüştürücü oldu. En önemlisi böyle yetenekli insanlarla çalışmayı sevdim. Bundan sonra ne olacağı konusunda söyleyecek daha çok şeyim olacak" derken, daha sonra ise Greg Brockman'ın, kovulma süreci ile yaptığı paylaşımı paylaşarak bir tweet daha attı.

''Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz"

Greg Brockman ise, yönetim kurulu başkanlığı görevinin sona erdirilmesinden sonra OpenAI ekibine, işi bıraktığına dair mesajı paylaşırken, daha sonra ise kovulmanın gerçekleştiği Cuma günü öğlen saatlerinde ve bir önceki gece olanların şu şekilde gerçekleştiğini iddia etti. “Sam ve ben, yönetim kurulunun bugün yaptıkları karşısında şok olduk ve üzüldük. . Biz de hâlâ tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.

İşte bildiklerimiz:

-Dün gece Sam, İlya'dan cuma günü öğlen konuşmak isteyen bir mesaj aldı. Sam bir Google Meet'e katıldı ve Greg hariç tüm yönetim kurulu oradaydı. Ilya, Sam'e kovulduğunu ve haberin çok yakında yayınlanacağını söyledi.

-12:19'da Greg, Ilya'dan hızlı arama isteyen bir mesaj aldı. Öğleden sonra 12:23'te İlya bir Google Meet bağlantısı gönderdi. Greg'e yönetim kurulundan çıkarılacağı (ancak şirket için hayati öneme sahip olduğu ve görevini sürdüreceği) ve Sam'in kovulduğu söylendi. Aynı sıralarda OpenAI bir blog yazısı yayınladı.

-Bildiğimiz kadarıyla, önceki gece öğrenen Mira dışındaki yönetim ekibi bundan kısa süre sonra haberdar oldu. Desteğin yağması gerçekten çok hoştu; teşekkür ederim ama lütfen endişelenerek zaman kaybetmeyin. İyi olacağız. Yakında daha büyük şeyler gelecek.

Sam Altman neden kovuldu?

Sam Altman'ın kovuluşunun ardındaki gerçek sebep henüz ortaya çıkmasa da Silikon Vadisi'nde bu konuya ilişkin çeşitli tezler söz konusu. Bu tezlerin en başında ise Sam Altman'ın, ChatGPT yeni özelliklerini devreye almak konusnuda aceleci davrandığı, bu aceleci kararları sonrasında üründe güvenlik sorunlarının meydana geldiği ve veri sızıntılarına yol açtığı.

Bununla ilgili kronoloji de şöyle veriliyor: 6 Kasım - ChatGPT yeni özelliğini devreye aldığını ve uygulama geliştirme merkezi açtığını duyurdu. 9 Kasım - 11 milyar dolarlık yatırım ile OpenAI'ın en büyük destekçisi konumunda olan Microsoft, çalışanlarının ChatGPT'ye erişimini güvenlik gerekçesi ile duyurdu. 15 Kasım - Sam Altman, daha 10 gün önce duyurusunu yaptığı yeni ChatGPT servislerine yeni üye kaydının duyurulduğunu açıkladı. 17 Kasım - Yönetim Kurulu, Sam Altman'ı kovdu

Yeni CEO Mira Murati Kimdir?

Geçici olarak Sam Altman'ın CEO'luk görevini üstlenecek olan OpenAI CTO'su Mira Murati son beş yıldır OpenAI'nin liderlik ekibinin bir üyesi. OpenAI'nin küresel bir yapay zekâ liderine dönüşmesinde kritik bir rol oynadı. Şirketin değerleri, operasyonları ve işleri hakkında benzersiz bir beceri seti ve anlayış getiriyor ve hali hazırda şirketin araştırma, ürün ve güvenlik fonksiyonlarını yönetiyor. Uzun görev süresi ve yapay zekâ yönetişimi ve politikasındaki deneyimi de dahil olmak üzere şirketin tüm yönleriyle yakın ilişkisi göz önüne alındığında, yönetim kurulu onun bu rol için benzersiz bir niteliklere sahip olduğuna inanıyor ve kalıcı bir CEO için resmi bir araştırma yürütürken sorunsuz bir geçiş bekliyor.

Apple CEO’su Steve Jobs da kovulmuştu

Kurduğu şirket başarılı olmasına rağmen, kendi kurduğu veya kurucusu olduğu şirketten kovulanlar özellikle ABD Silkon Vadisi şirketlerinde çok rastlanan bir durum. Apple’ın kurucusu Steve Jobs da kendi kurduğu şirketten kovulmuştu. Yıllar sonra, kovulduğu şirkete yeniden CEO olmuştu. Steve Jobs dışında, kurduğu şirketten kovulan yöneticilerden ilk akla gelenler Twitter Kurucusu Jack Dorsey, Uber’in kurucusu Travis Kalanick, Groupon kurucusu Andrew Mason, Yahoo kurucusu Jerry Yang, Blackberry kurucuları Mike Lazaridis ve Jim Balsillie, Cisco’nun kurucularından Sandy Lerner, Zynga’nın kurucusu Mark Pincus, Tinder’ın kurucusu Sean Rad ve Flipkart’ın kurucuları Sachin Bansal ve Binny Bansal.