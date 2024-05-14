ChatGPT'nin yeni versiyonu tanıtıldı: 'Duyguları okuyabiliyor, flörtleşebiliyor'

ABD merkezli yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştirilmiş en yeni versiyonu olan ve uygulamaya abone olmayanlar da dahil herkesin kullanımına açılacağı ifade edilen GPT-4o'yu tanıttı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre GPT-4o, önceki versiyonlarına göre daha hızlı ve dili konuşma diline daha yakın, hatta zaman zaman 'flörtöz' bir dil kullanıyor.

Yeni versiyonun görselleri 'okuyabildiği' ve yüz ifadelerinden duyguları ayırt edebildiği de belirtiliyor. Kullanıcılarla sesli diyaloğa girebiliyor. Ayrıca 'hafızası' sayesinde daha önce verdiği yanıtları da hatırlayabiliyor.

Yapay zeka sohbet robotunun yeni versiyonu, daha kolay bir sohbet diline sahip ve sorulara anında yanıt veriyor.

Kusurları neler?

GPT-4o'nun sesli versiyonunun kullanıldığı canlı tanıtım gösterisinde, yapay zeka robotu bir kağıda yazılmış olan basit bir denklemin çözümüne dair - denklemi çözmektense - faydalı tavsiyelerde bulundu.

Bazı bilgisayar kodlarını analiz etti, İtalyanca ve İngilizce çeviriler yaptı ve gülümseyen bir insanı gösteren bir fotoğraftan o insanın duygularını okudu.

Amerikan aksanıyla İngilizce konuşan yumuşak bir kadın sesinin kullanıldığı robot, tanıtım toplantısına gelen davetlileri "nasıl olduklarını sorarak" karşıladı. Bir övgüyle karşılaştığındaysa, "Lütfen dur, beni utandırıyorsun" yanıtını verdi.

Robot tanıtımda kusursuz değildi; bir noktada gülümseyen bir adamı tahta bir yüzeyle karıştırdı ve henüz gösterilmemiş bir denklemi çözmeye başladı.

Bu gibi aksaklıklar, yapay zeka sohbet robotlarını güvenilmez ve potansiyel olarak tehlikeli yapan "teknik kusur ve halüsinasyonların" giderilmesi için hâlâ gidilecek yol olduğunun kanıtı.

Ancak yeni versiyon bize gösteriyor ki, GPT-4o yeni nesil yapay zeka asistanı olma yönünde ilerliyor.

Yapay zekayla ilgili, kimsenin görmek istemediği büyük bir sorun da, bu teknolojinin doğaya maliyeti.

Yapay zeka normal bilgisayar işlemlerinden çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yaptığı işlemler karmaşıklaştıkça, harcadığı enerji de artıyor.

GPT-4o'nun tanıtım toplantısındaysa bu teknolojinin "sürdürülebilirliğinden" hiç bahsedilmedi.

Rakiplerinden farkı ne?

Elon Musk'ın Grok ve DeepMind'ın Pi yapay zeka sohbet robotları da bulunuyor ancak bu şirketlerin önceliğinin ürünlerinde robota bir "kişilik" vermek olduğunu görüyoruz.

GPT-4o ise yazılı, sesli ve görsel bilgileri algılayıp eş zamanlı olarak yanıt verebilmesiyle, yarışta rakiplerinin önüne geçmiş görünüyor.

Tabii ki ChatGPT'nin bu son versiyonunu sadece şirketin tanıtımından tanıyoruz; bu üzerine çalışılmış, detayları düşünülmüş ve şirket tarafından yönetilen bir gösteriydi. Kullanıma sokulduğunda GPT-4o'nun milyonlarca kişiden gelen bilgi akışıyla nasıl başa çıkacağını görmek ilginç olacak.

Google da bugün yapacağı yıllık Google I/O teknoloji konferansında kendi yapay zeka teknolojisinde katettiği gelişmeleri açıklayacak.