Çin, 6G patent başvurularında dünya lideri oldu

Çin'in Zhejiang eyaletinde düzenlenen 2025 Dünya İnternet Konferansı’nda açıklanan rapora göre Çin, 6G teknolojisine ilişkin patent başvurularının yüzde 40,3’üne sahip.

Çin İletişim Sanayi Derneği Başkan Yardımcısı Han Juke, bu başarının ülkenin uzun vadeli teknoloji yatırımlarının sonucu olduğunu belirtti.

Han, bu yoğun patent portföyünün Çin’e 6G standartlarının oluşturulmasında ve sanayileşme sürecinde güçlü söz hakkı kazandıracağını vurguladı.

Altyapı ve kullanıcı sayısında da lider

Rapor, Çin’in yalnızca 6G araştırmalarında değil, dijital altyapı alanında da güçlü bir ivme yakaladığını gösteriyor.

2025 ortası itibarıyla Çin’de 4,55 milyon 5G baz istasyonu kuruldu ve 1,1 milyar 5G kullanıcısına ulaşıldı. Ayrıca sabit geniş bant abone sayısı 684 milyonu aştı. Ülke, son 12 yıldır dünyanın en büyük çevrim içi perakende pazarı olmayı sürdürüyor.