Çin Ulusal Oyunları’nda robotlar damga vurdu
Yapay zeka ürünü roobotlardan otonom devriye botlarına kadar 130’dan fazla yüksek teknoloji ürünü, Çin’in 15. Ulusal Oyunları’nda görev aldı. İnsan görünümlü robotlar tribün ve tesislerde devriye gezdi, elektrik sistemlerini denetledi, hatta meşale taşıdı.
Çin'de düzenlenen 15. Ulusal Oyunları, teknoloji entegrasyonu açısından tarihe geçti. Shenzhen’de düzenlenen boks ödül törenlerinde sporcuları insansı robotlar karşıladı, madalyaları robotlar taşıdı.
Pekinli boksör Meng Fanlong, robotların sahneye çıkışıyla ilgili “Şaşkınlıktan konuşamadım” diyerek duygularını aktardı.
Her aşamada görev yaptılar
Oyunlar boyunca robotlar yalnızca sahnede değil, organizasyonun her aşamasında görev üstleniyor.
Atletizm sahasında robotik köpekler cirit taşıdı. İnsan görünümlü robotlar tribün ve tesislerde devriye gezdi, elektrik sistemlerini denetledi, hatta meşale taşıdı.
Organizatörlere göre bu yılki oyunlarda 130’dan fazla yapay zekâ ve yeni nesil teknoloji ürünü kullanıldı.
Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü üzerinde düzenlenen yol bisikleti yarışında teknoloji kritik rol oynadı. Lingdingyang sularında radar, HD kamera ve kurtarma sistemleri taşıyan insansız botlar devriye gezerek güvenliği artırdı.
Bisiklet yarışları rüzgâra duyarlı olduğundan, ilk kez kullanılan meteorolojik acil durum aracı, rotanın önünde ilerleyip anlık rüzgâr ve nem ölçümleriyle sporcuları uyardı.