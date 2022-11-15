Çin uzaktan algılama özellikli uydularını fırlattı
Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydularını Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Fırlatışın ardından uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Uyduların, toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 450'nci başarılı taşıma görevi oldu.
Yaogan-34 uydularının ilk grubu 30 Nisan 2021'de, ikinci grubu ise 17 Mart'ta fırlatılmıştı.