Çin'de akıllı telefon satışları yüzde 11 azaldı

Çin'in akıllı telefon satışları ABD'nin Huawei'ye uygulladığı yaptırımların da etkisiyle, ikinci çeyrekte yüzde 11 azaldı.

Çin, ikinci çeyrekte toplam 78,1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

ABD yaptırımları sonrası Huawei'den ayrılan Honor, Çin'in en büyük 5 akıllı telefon üreticisi arasına girse de Huawei'nin satışları yüzde 46 azaldı.

Vivo 23,8 pazar payı ile Çin'in en çok telefon satışı yapan şirketi olurken, Oppo ve Xiaomi onu takip ettiler. Apple ise dördüncü sırada yer aldı.