Çin'de geleceğin fabrikaları tasarlanıyor: İmalat anlayışı kökten değişecek

Shenzhen’de kurulan ve Çin’in ilk fotonik kuantum bilgisayar fabrikası olan 5 bin metrekarelik tesis, araştırma ile seri üretim arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor.

Aynı tesiste 200’den fazla ultra hassas üretim adımı tamamlanırken, kuantum teknolojilerinin ilaç geliştirme, yapay zekâ ve ileri hesaplama alanlarına daha hızlı aktarılması amaçlanıyor. Yetkililere göre bu yapı, bilimsel keşifleri endüstriyel uygulamaya taşıyan bir köprü işlevi görüyor.

Siparişten 24 saat sonra sevk

Çin’in küresel üretimdeki gücü artık yalnızca yüksek hacme değil, esnekliğe de dayanıyor. Wuhan’daki Ipason akıllı fabrikasında kişiye özel yüksek performanslı bilgisayarlar siparişten 24 saat sonra sevk edilebiliyor. Kitle üretimiyle kişiselleştirmeyi birleştiren bu model, aynı gün teslimatı mümkün kılıyor.

AGV robotları üretim süresini 28 güne indirdi

Ülke genelinde fabrikalar, gerçek zamanlı düşünebilen ve uyum sağlayabilen yapay zekâ destekli sistemlerle donatılıyor. Ağustos ayında açıklanan “AI Plus” yol haritası, 2027’ye kadar yeni nesil uygulamalarda yüzde 70’in üzerinde yaygınlık hedefini ortaya koydu. Geely’nin Taizhou’daki uydu fabrikasında AGV robotları üretim süresini 28 güne indirirken, Shandong’daki Rokae tesisinde işbirlikçi robotlar mikron hassasiyetinde montaj yapabiliyor.

Karbon salımını yüzde 20 düşürdü

Çin, akıllı fabrikaları dört seviyede sınıflandırıyor. Son verilere göre ülkede 35 bin temel seviye, 7 bin ileri seviye, 230’dan fazla mükemmeliyet seviyesi ve en az 15 öncü akıllı fabrika bulunuyor. Bu tesisler Ar-Ge süresini yüzde 29 kısaltırken, verimliliği yüzde 22 artırdı ve karbon salımını yüzde 20 düşürdü.

“Çıkar-fırlat” modeli geliştiriliyor

Şanghay’daki beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) kümelenmesi, hastaneler, girişimler ve araştırmacıları aynı bölgede buluşturuyor. Hainan’daki Wenchang’da ise yıllık bin uydu üretim kapasiteli bir “çıkar-fırlat” modeli geliştiriliyor. Çin genelinde kurulan 60’tan fazla gelecek endüstri bölgesi, laboratuvar ile pazar arasındaki “ölüm vadisini” hızla aşmayı hedefliyor.