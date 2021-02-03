Çin'de internet kullanıcı sayısı 1 milyara dayandı

Çin’de internet kullanıcılarının sayısının, geçen aralık ayı itibarıyla 989 milyonu bulduğu ve internete erişim oranının yüzde 70,4’e ulaştığı açıklandı. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC) tarafından açıklanan İnternetin Gelişimi Raporu’na göre, kırsal bölgelerde internet kullanıcılarının sayısı 309 milyonu bulurken, yine kırsal bölgelerde internete erişim oranı yüzde 55,9’a ulaştı. Ayrıca, kırsal bölgelerde e-ticaret de hızla gelişiyor. E-ticaret, ülkedeki 832 yoksul ilçenin tamamına erişiyor.



Rapora göre, Çin 2013 yılından bu yana dünyadaki en büyük online perakende pazar konumunda. Çin’in online perakende satış hacmi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 11,76 trilyon yuana ulaştı.



Diğer yandan, Çin’de online alışveriş yapanların sayısı da geçen aralık itibarıyla toplam internet kullanıcılarının yüzde 79,1’ini oluşturarak, 782 milyona çıktı.