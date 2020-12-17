Çin'den ayda uzay üssü hazırlığı

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) yapılan açıklamada, ay üzerinde kalıcı bir uzay üssü inşa etmek için fizibilite çalışmalarına başlandığı ve uygulanabilir bulunması durumunda farklı ülkelerin uzay ajanslarını işbirliğine davet edilebileceği belirtildi.

Çin'in Chang 5 adlı insansız uzay mekiğinin aydan örnekler topladıktan sonra başarılı bir şekilde dünyaya dönmesi ardından, Çin bir sonraki ay görevinin muhtemelen 5 sene içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Chang 5, 23 Kasım tarihinde fırlatılmış, 23 günlük görevi sonrasında dünyaya geri dönmüştü.