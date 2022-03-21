Çin'den dijitalleşme için 5 yıllık plan

Çin şimdiden dünyanın en gelişmiş internet altyapılarından birine sahip. Ancak hükümet, dijitalleşmenin, dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesinin ekonomisini de ilerletmesi ve insanların "online" hizmetlere olan güvenini pekiştirmesini istiyor. Cyberspace Administration of China (CAC) tarafından açıklanan bir belgede, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in “enformatizasyonun Çin ulusuna hayatta bir kez gelen bir şans sunduğu” yaklaşımından yola çıkarak 14. Beş Yıllık Plan çerçevesinde dijital dönüşüme yönelik adımları belirledi.

Çin hükümeti, dijitalleşmenin bir sonraki aşamasına ulaşmak için yurttaşlara, örneğin sosyal sigorta/güvenlik, sağlık hizmeti veya iş piyasası gibi birçok farklı alanda geçerli olacak birer kart verecek. Böylece mevcut sosyal güvenlik kartının kapsamı genişletilecek ve blokzinciri ve yoğun veri alışverişi kullanan büyük bir platforma bağlanarak bütün hizmetler birbiriyle bağlantılandırılacak.

Büyük veri konusunda da türdeş ve birleşik bir ulusal uygulama kaynağı oluşturmak üzere koleksiyon, bilgi alışverişi ve tarihsel verilerin dijitalleşmesi düzene sokulacak. Bu türden elektronik kütüphaneler eğilim analizleri ve veri karşılaştırmaları gerçekleştirebildiği gibi durum ve kimlik saptamasına da yarayacak.

Bütün bu teknik çabaların esas itibarıyla yurttaşları online hizmetleri kullanmaya daha çok yöneltmesi ve teşvik etmesi amaçlanıyor. Öte yandan veri güvenliği özel alan modern ve amaca uygun bir şebeke koruma sistemi ile güvenceye alınacak.