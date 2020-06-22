Çin’den teknolojinin geleceğini şekillendirme planı

22 Haziran 2020

Çin Standartları 2035 adı verilen ve bu yıl açıklanması beklenen Çin’in 15 yıllık yeni nesil teknolojilerin küresel standartlarını oluşturma planı, başarılı olması halinde, uzmanlara göre yeni nesil teknolojilerde Çin’e bir rekabet avantajı kazandıracak.

ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Bilgi Teknolojileri Sanayi Konseyi’nden (ITI) yapılan açıklamada, Çin Standartları 2035’in cesaretlendirici bir tonu olduğu ve beklentileri karşılamak için önünde kimi engeller olduğu belirtildi.

Standartlar, 4G mobil ağlar ev kablosuz internet gibi teknolojilerin gelişmelerinde önemli bir paya sahip ve teknik özellikler ile teknolojilerin nasıl çalıştığı ve birlikte çalışabilirlikleri konusunda bir taslak oluşturuyorlar.

Teknolojik standartların geliştirilmesi ABD ve Avrupa’nın hakimiyetinde olsa da, Çin yabancı firmaları yeni nesil teknolojilerde kullanılacak standartları oluşturmak için harekete geçti.

Danışmanlık şirketi Horizon Advisory’nin kurucu ortaklarından Emily de La Bruyere, Çin Standatları 2035’in geleceğin dünyasının kurallarını koymak adına bir adım olduğunu söyledi ve Çin’in bu girişiminin önemini şöyle açıkladı, “Dünya Çin’in koyduğu kurallarla işliyor ve bu kurallar hem gerçek hayatta hem de sanal alanda geçerli. Bu demek oluyor ki Çin doğasında bir rekabet avantajı bulunuyor. Çin’in ayrıca bir bilgi avantajı da var, Çin hem dünya hakkında daha iyi bilgiler edinebiliyor hem de edindiği bilgiyi şekillendirme yeteneğine sahip.”

ITI Asya Politikaları Kıdemli Direktörü Naomi Wilson, Çin’in bu girişiminin önünde bazı engeller olduğunu ve beklentileri karşılamakta zorlanabileceğini söyledi ve Çin’in yıllardır çeşitli stratejik planları devreye aldığını belirterek ekledi, “Bu planın hedef kitlesi Çin firmaları ve Çinli teknolojik uzmanlar. Planın asıl amacı coşkulu olmak ve kullandığı ton daha çok bir moral konuşması gibi.”

Wilson Çinli şirketlerin gelişmesiyle Çin’in gierek daha önemli bir rol oynayacağını belirtti ve “Stadartların süreçleri ve gelişimi laboratuar ortamında yapılmıyor ve teknolojik rekabetin de sonu olmayacak. Bu sadece sürecin bir parçası. Önemli bir parça ancak teknolojinin geleceğini değiştirmek için bir ‘açık çek’ değil” dedi.