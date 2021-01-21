Çin’in telekomünikasyon uydusu yörüngede

Çin'in uzay aracı takip gemisi Yuanwang-5, Pasifik Okyanusu'ndaki Tiantong 1-03 uydusunun fırlatılmasını garanti altına alma ve izleme görevini tamamladı.

Çin, mobil telekomünikasyon uydusunu günü başarılı şekilde fırlattı. Uydu, planlanan yörüngeye girdi.

Fırlatma için tek deniz gözlem alanı olan Yuanwang-5, roketin ölçümü ve uydunun takibinden sorumluydu. Gemi aynı zamanda veri hesaplama ve uzay-kara bilgi değişimi gerçekleştirdi.

Gemideki ölçüm ve kontrol sistemi operasyonu dalgalı denizlerde stabil kalarak fırlatmanın kritik aşamalarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.

Çin'in Yuanwang filosu 2021 yılında yoğunlaştırılmış ve zorlu görevler gerçekleştirecek. Sadece Yuanwang-5 bile 200 günden fazla açık denizde faaliyet gösterecek ve 10 civarında denizcilik görevi yürütecek.